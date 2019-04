Načrtovanje v biroju temelji na multidisciplinarnem pristopu – pri projektiranju sodelujejo s strokovnjaki z drugih področij in skupaj z njimi koncipirajo rešitve. V različnih obdobjih v studiu načrtuje od štiri do osem arhitektov.

Med letoma 1998 in 2005 so se mu pridružili arhitekti Ariana Furlan Prijon, Jernej Prijon in Vid Razinger, ki so vsi diplomirali na Fakulteti za arhitekturo UL in kasneje pridobili naziv pooblaščenih arhitektov pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije. Za njimi so projekti različnih javnih in zasebnih vsebin ter dimenzij, med katerimi so Vikend na Jasni (Kranjska Gora, 2010–2016, J. Prijon in V. Razinger), Urgenca Šempeter (Šempeter pri Gorici, 2008–2015, J. Prijon in V. Razinger), Hiša v Kosezah – žepna vila (Ljubljana 2012–2016, J. Prijon in V. Razinger), Muzej jaslic na Brezjah (prenova objekta in prostorska postavitev razstave, Brezje, 2016, A. Furlan Prijon), Muzej Tomaža Godca (prostorska postavitev razstave, Bohinjska Bistrica, 2014–2019, A. Furlan Prijon). Za svoje delo so prejeli več nagrad ter priznanj na javnih, mednarodnih arhitekturnih natečajih.

Del njihovega projektiranja zavzema serija prenov frizerskih in pedikerskih salonov za Lassano iz Ljubljane, saj so v zadnjih 10 letih izvedli kar 17 projektov. To pomeni, da se vsako leto v povprečju prenovita skoraj dva salona. Začeli so leta 2008, ko so se dogovorili, da bo treba in da bo smiselno postopoma prenoviti celo verigo salonov. V biroju so najprej naredili temeljito analizo obstoječega stanja ter nastavili smernice za postopno in dolgoročno izvajanje prenov. Jernej Prijon pravi: »Res smo zadovoljni, ko ugotavljamo, da so bile prvotne ugotovitve in predlagane strategije prenov zelo smiselno zastavljene in da bi še vedno svetovali praktično enak pristop tudi za prenove v prihodnje.«

Enotnost zagotavlja grafična podoba Pri koncipiranju pristopa k prenovi je bila ključna odločitev, da se ne išče poenotenja podobe salonov – enotnost verige naj zagotavlja celostna grafična podoba, sami saloni pa naj govorijo svoje zgodbe. Zelo pomembni so tudi vhodni podatki uslužbencev, ki najbolje poznajo svoj delovni proces in potrebe. Ariana Furlan Prijon pravi: »Posamezni saloni so zelo različni in imajo toliko preteklosti, da jo je nujno ohranjati in vključevati v nove rešitve. Že na začetku smo se trudili za čim večjo vključenost zaposlenih v posamezne prenove. Proces prenove salonov je bil že v izhodišču zastavljen kot dolgoročen proces in obenem tudi interdisciplinaren. Projekt združuje več arhitektov, ki delajo timsko, pa tudi drugih strokovnjakov, kot sta scenografka Katja Šoltes in vizualni umetnik Miran Mohar, ki sta sodelovala pri pripravi strategije. Podoben pristop povezovanja strokovnjakov z različnih področij uporabljajo tudi, kadar se lotijo večjih arhitekturnih natečajev. Vedo, da je za dober rezultat pomembno sodelovanje interdisciplinarne skupine, katere zaključki morajo presegati pogled in vprašanja, ki jih narekujejo zgolj arhitekturne oči.