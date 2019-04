Sorodnico peteršilja, korenja in drugih podobnih vrtnin uporabljamo v treh oblikah: kot liste na mladih vejicah, kot stebla, ki so v resnici že krepke veje, in kot gomolj, ki je v resnici korenina. Liste (tudi posušene) uporabljamo kot začimbo, stebla sploh čez lužo surova grizljajo ob srebanju mešanih napitkov, sicer pa so nepogrešljiva sestavina prave bolonjske omake, z gomoljem pa so že naše srednjeevropske prababice kuhale različne (zlasti govejo) juhe. Zaradi različnih delov ene in iste rastline, ki jih pri zelenjavarjih najdemo ločeno, sta se ponekod uveljavila precej nerodna izraza stebelna in gomoljna zelena.

Zelena je ena tistih rastlin, ki jih v Evropi pridelajo več kot na Kitajskem; še zlasti veliko v Italiji, Angliji in Franciji. Pri nas poleg listov najpogosteje sežemo po gomolju zelene, ki pa ga lahko poleg juhe uporabimo še drugače. Med najbolj znane jedi iz gomolja zelene sodi pire, ki ga pripravimo enako kot krompirjevega, nihče ne bo zameril niti, če za pire uporabimo polovico krompirja in polovico zelene. Zanimiva jed nastane tudi, če gomolj narežemo na paličice in jih ocvremo kakor krompirjev pomfrit. Pravzaprav lahko zeleno pripravimo na domala vse načine, ki jih poznamo za pripravo krompirja. Ste že pokusili hrustljavo zapečen čips iz zelene? Z lupilnikom za krompir ali podobnim orodjem zeleno narežemo na lističe, ki jih lahko po stari šoli ocvremo v olju ali zgolj poškropimo z oljem ter lepo razporejene po pekaču spečemo v pečici. Gomolj zelene bi lahko uspešno pripravili tudi na način praženega krompirja, a kdove, kaj bi na to inovacijo porekli udje Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi. Zagotovo pa vam bo uspela jed po tokratnem dobro preizkušenem receptu.