Na podoben način smo že nekajkrat z nekakšnim občutkom krivde vozili tudi izjemne avtomobile. Naj skušamo razložiti na konkretnem primeru. Seat leon cupra in renault megane RS sta brez kančka dvoma vrhunska štirikolesnika, predstavljata največ, kar ta dva modela lahko ponudita, vsaj glede športnosti, voznih lastnosti in moči motorja. Okroglih 300 konjev (221 kilovatov) je premogel testni španec, le 20 manj (280 oziroma 205 kW) francoz, prvi se je do stotice ob pomoči 6-stopenjskega samodejnega menjalnika izstrelil v 5,7 sekunde, drugi je v kombinaciji s 6-stopenjskim ročnim potreboval le desetinko več (5,8 sekunde). Oba pri športni vožnji ponujata vozne lastnosti, kot jih le še nekajkrat dražji športniki prestižnih znamk, glas njunih motorjev je balzam za ušesa, v ovinkih se ceste držita, kot bi bila nanjo prilepljena, pritisk stopalke na plin pri obeh vzame sapo ter voznika in sopotnike dobesedno prilepi na sedež… In vendar težko rečemo, da smo z njima zares uživali. In po drugi strani lahko rečemo, da jima bo, če ju bo kdo uporabljal samo za vsakdanjo vožnjo, delal krivico.

Vsemu naštetemu navkljub (ali pa ravno zaradi tega) sta to namreč avtomobila, ki ju običajne ceste omejujejo. Takšno moč, takšne vozne lastnosti je namreč enostavno treba izkoriščati in preizkušati drugje – na dirkališčih. Jasno, do neke mere tu in tam hiter ovinek omogoča tudi kakšna »običajna« cesta, ne nazadnje nas kakšen hiter manever v takšnem vrhunskem avtu varneje spravi iz neugodne situacije, ki jo zakrivi kakšen drug voznik, recimo pri visokih hitrostih na avtocestah. A v večini primerov bo večina voznikov in sopotnikov v takem avtu pogrešala udobje, ki ga ponujata tudi običajni različici obeh kombilimuzin, saj se v leonu cupri, sploh pa v meganu RS vsak kamenček na cesti čuti kot velik kamen, vsaka luknjica pa kot ogromna luknja.

In da ne bo pomote, tudi s tem se ogromno ljudi ne bo strinjalo. Tako kot v zgoraj naštetih primerih. A ker smo vseeno v času druženja z obema štirikolesnikoma od večine sopotnikov dobili podobne odzive, se nam zdi prav, da na to opozorimo. Da gre torej za zares vrhunska avtomobila, ki pa sta pri vsakdanji uporabi enostavno preveč neudobna. Jasno, kogar to ne moti in pri vsem skupaj vidijo zgolj nekaj pozitivnega in dokaz o športnosti – toliko bolje. Navsezadnje ceni (33.539 evrov za leona in 29.990 za megana) glede na to, kar s športnega vidika ponujata, sploh nista tako visoki. Pri čemer se je, če že govorimo o vsakdanji uporabi, za udobnejšega izkazal leon, ki je bil ob izbiri udobnega načina vožnje (to omogočata oba) pogojno sprejemljiv za vsakodnevne opravke.

Če se boste z obema avtomobiloma kdaj pa kdaj zapeljali na dirkališče ali pa če vas omenjeno neudobje ne moti, potem lahko oba zgolj in samo priporočamo. Na 4,28 (leon) in 4,37 metra dolžine (megane) ponujata namreč tudi dovolj prostora na zadnji klopi, s 380 in 384 litri soliden prtljažnik ter tudi kakovostno in urejeno voznikovo delovno okolje, pri čemer je leonovo prijaznejše in enostavnejše za uporabo, sicer manjši zaslon na dotik pa odzivnejši. Predvsem pa sta oba oblikovno izjemno atraktivna, sploh megane z izstopajočo oranžno barvo bo poskrbel, da se bodo za njim obračali pogledi. Več pa v sklepu.