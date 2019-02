Ko odpreš vrata, se usedeš v športen, školjkast sedež, potem vrata zapreš in pritisneš na gumb za vžig motorja. Iz izpušne cevi zarohni, da se obrnejo vsi ljudje, ki so v okolici… No, takrat veš, da sediš za volanom posebnega avtomobila. Čeprav osebno nismo tip človeka, ki bi imel rad pozornost, in nam ne ugaja, ko v nas oziroma našega jeklenega konjička zrejo pari radovednih oči, ki jih zanima, od kod prihaja tako močan zvok, in predvsem, kdo sedi za volanom rohnečega avtomobila, smo se tokrat na vse skupaj bolj kot ne požvižgali. In s fordom fiesto v miru uživali. Pri čemer nam je šlo ravno to, da je šlo za forda fiesto namreč, precej na roko. Naj to ne zveni podcenjevalno, a ko so omenjene radovedne oči zagledale krivca za hrup, so se podobno hitro obrnile stran. Brez kakšnih padajočih čeljusti, izbuljenih oči ali česa podobnega, kar smo doživeli pri bistveno dražjih primerkih prestižnih znamk. Fiesta, pa čeprav njena športna različica ST, ki od običajne kar precej odstopa, je pač vseeno »le« to – fiesta. Zato boste v njej precej mirno uživali brez pretiranega izstopanja…

A da ne bo pomote – medtem ko običajni model fieste med ljudmi slovi predvsem kot štirikolesnik, ki opravlja svojo osnovno funkcijo, to je prevoz od točke A do točke B, se pri fiesti ST zgodba vseeno spremeni. V vseh pogledih. V prvi vrsti z zunanjega vidika, saj fiesta ST že na prvi pogled deluje izredno privlačno in različici primerno, enako pa je tudi v notranjosti, v kateri navdušita Recarova sprednja športna sedeža, ki ponujata odličen oprijem za voznika in sovoznika, ki tako ostaneta trdno v sedlu tudi ob sunkovitejših zavojih pri nekoliko višjih hitrostih.

Če smo v uvodu omenjali zvok, moramo na tem mestu dodati, da je zanj zaslužen dodatek, ki so ga pri Fordu poimenovali takole: active exhaust valve technology. Ta poskrbi za glasnejše hrumenje, kot bi ga pri trivaljnem motorju pričakovali. Da, prav ste prebrali. Fiesta ST pod pokrovom skriva 1,5-litrski turbobencinski trivaljnik, ki iz sebe iztisne okroglih 200 konjskih moči (147 kilovatov), s katerimi ta avto hitrost 100 kilometrov na uro doseže že 6,5 sekunde za tem, ko z njim speljete. Ob tem pa se motor z odzivnostjo zelo izkaže tudi pri višjih hitrostih, saj se je tudi, ko smo po avtocesti vozili z najvišjo dovoljeno hitrostjo, ob dodatnem pritisku stopalke za plin nemudoma odzval, živahno poskočil in nas »prilepil« na sedež. A smo, jasno, takrat pritisk na stopalko tudi nemudoma popustili. Fiesta ST sicer omogoča tudi spreminjanje voznih načinov in med drugim ponuja tudi način »track«, katerega že ime pove, da je ta avto namenjen tudi za dirkalno stezo. Tam (in samo tam) pa si lahko daste duška in omenjenega pritiska na stopalko ni treba popuščati. Dodaten plus pa je še dejstvo, da fiesta ST, kljub temu da je športna po duši, ni preveč »žejna«. Med testom je poraba znašala namreč povsem znosnih 8,8 litra goriva na 100 kilometrov.

Ker je fiesta vseeno majhen avto (v dolžino meri 4,07 metra), ga je tudi zaradi tega precej bolj zabavno kot na avtocesti voziti drugje, sploh dinamična vožnja med ovinki mu je precej pogodu. In glede na to, da gre za športni primerek fieste, je treba pohvaliti tudi razmeroma precejšnje udobje pri vsakdanjih vožnjah, saj podvozje kljub odlični legi na cesti, ki jo zagotavlja, ni pretrdo, prostornost v notranjosti pa je tako ali tako na ravni običajnih fiest, kar pomeni, da je prostora za avto takšnih dimenzij presenetljivo veliko.

Resda ford fiesta ST že v osnovi ponuja tudi precej bogato opremo, a vseeno se nam zdi 26.080 evrov, kljub vsem pohvalam, po eni strani kar visoka cena. Odvisno pač od potreb posameznika...