Nogometaševa žena ni zadovoljna s čistilko

Soproge nogometašev živijo v luči slave svojih moških in večina izmed njih ne opravlja gospodinjskih del. Za prav takšno se je pred dnevni izkazala žena hrvaškega nogometnega zvezdnika Domagoja Vide. Ivana Vida, nekdanja miss Hrvaške, je na instagramu objavila fotografijo puloverja, ki se je med pranjem skrčil, ter pripis, da ni zadovoljna s svojo hišno pomočnico. Nato pa je pridala še anketo z vprašanjem, ali naj jo odpusti in poslej sama pere perilo. Odgovori na to vprašanje so bili seveda zelo kritični. »Odpusti jo, boš žensko rešila, ker te ne bo nikoli več videla,« je bilo zapisano v enem od komentarjev. Največ ljudi pa jo je preprosto poslalo prat perilo, namesto da sedi za računalnikom in objavlja na instagramu. Tako je naslednji dan, ko so jo prijateljice povabile na kavo, nogometaševa žena odgovorila, da ne more, ker mora prati perilo, hip zatem pa objavila fotografijo, kako v carigrajski restavraciji obeduje s prijateljicami. Njen soprog namreč igra v Bešiktašu in družina živi v Carigradu. To je še dodatno razjezilo hišne pomočnice, ki so poslale skupno javno pismo v obrambo svoje kolegice. Zapisale so, da je služba hišne pomočnice in čistilke enako častna kot katera koli druga. Ivana Vida se je v podoben spletni prepir zapletla tudi pred mesecem dni, ko je na spletu objavila naslov prijateljice, ki si je upala kritizirati hrvaškega nogometaša. S tem je celo kršila hrvaško zakonodajo, a se je na to požvižgala, češ da so zakoni zato, da se kršijo. Domagoj Vida vedenja svoje žene ni komentiral.