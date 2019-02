Pevka, ki je pred tremi leti izgubila soproga Reneja Angelila, naj bi po navedbah tabloidov doživljala drugo mladost. Šušlja se, da je v zvezi s 34-letnim plesalcem Pepetom Muñozom, ki jo je spremljal v Parizu in s katerim sta se nenehno držala za roke. Petdesetletna diva je kasneje v intervjuju za The Sun zanikala, da bi bila s plesalcem ljubimca, da pa sta zelo dobra prijatelja in da je seveda normalno, da se dotikata, saj je Pepe uglajen ter ji vedno poda roko, kadar izstopi iz avtomobila. Resnica pa je, da sta se za roke držala sleherni hip skupnega pariškega bivanja.

Prav tako je utišala vse, ki kritizirajo njen videz. Dejala je, da je stara petdeset let in da pač eksperimentira s svojo podobo, saj bi se ponovno rada počutila »močno, privlačno, lepo in seksi«. Ob tem je še dodala, da o tem ne misli več razpravljati, tistim, ki jim ni všeč njena nova podoba, pa priporoča, da je pač ne fotografirajo. O svojem izboru oblek je dejala, da je bila navdušena nad tem, da je v Parizu lahko nosila najnovejše izdelke visoke mode. In res je vsak dan pariškega tedna mode postregla z novo neverjetno kombinacijo najpomembnejših modnih oblikovalcev tega trenutka.