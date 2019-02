Po sedmih letih pravnega boja z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je Milan Stojanović, sin Titovega kuharja Miće Stojanovića, leta 2013 moral pomahati z belo zastavico. Nobene zakonske podlage ni, je razglasil EUIPO, da bi tako imenovani karađorđevićev šnicel zaščitili kot tipično srbsko jed. Družina Stojanović je bila razočarana, saj so skupaj z Inštitutom za ekonomijo vztrajali, da gre za edinstveno znamko, v katero je treba vlagati in zanjo lobirati na vseh koncih in krajih. Pa saj so vendar turisti navdušeni, so bentili in razglašali, kdaj in kje je bila jed prvič pripravljena. Menda v restavraciji Golf leta 1956, ko je neka »ruska gostja« (radijska napovedovalka Tamara Broz) naročila kijevski kotlet, dvakratni svetovni prvak v kuhanju pa je v pomanjkanju sestavin zrezek napolnil s kajmakom ter se hitro domislil nepozabnega imena.

A bolj kot trpek birokratski priokus je Srbe pestila misel, da jih bo v tej nameri prehitela Slovenija, morda celo Hrvaška, ki je tistega leta postala članica EU. Da bi si lastili zasluge za njihovo remek delo? Ne, to ne, so trdili časopisi, toda prepričani so bili, da bi zaščita ljubljanskega ali zagrebškega zrezka pomenila dokončen poraz – še eno izgubljeno vojno. In, jasno, manj denarja. A kot kaže, je bila skrb povsem odveč. Ne le da slovenski državi ali Turizmu Ljubljana ni prišlo na misel, da bi ljubljanski zrezek kakor koli zaščitil, po odzivih sogovornikov sodeč se naši gostinci in strokovnjaki ljubljanskega zrezka prej sramujejo, kot da bi se z njim ponašali.

Podmladek francoskega cordon bleuja Toda kaj pravzaprav sploh je ljubljanski zrezek? Janez Bogataj, publicist, avtor številnih knjig s področja kulinarike in soavtor strategije gastronomije Slovenije, trdi, da je le »slaba kopija znanega švicarskega zrezka le cordon bleu«, zato ga po njegovem »ne moremo šteti med nabor jedi, ki sooblikujejo identiteto našega mesta«. Ampak tudi o nastanku omenjene jedi se lomijo vilice. Marsikje piše, da ni povsem jasno, kdo je prvi napolnil zrezek s šunko in sirom. Recept zanj naj bi bil prvič zapisan leta 1949, nastal je menda kakšno desetletje prej, v mestu Brig v Švici. Veljko Barbieri, hrvaški publicist, ki je nekoč gostil kuharsko oddajo Jedilniki izgubljenega časa, pravi: »Tako ljubljanski kot zagrebški zrezek sta podmladka francoskega recepta za cordon bleu, ki je dobil ime po kraljevem viteškem redu iz 16. stoletja in je bil pojem za visoko kuhinjo 19. stoletja. V svojih kuharskih knjigah ga hvali tudi slavni Auguste Escoffier, oče sodobne kulinarike in majordom mnogih dvorov.« Dobrojedov dnevnik iz leta 2005 trdi drugače. Cordon bleu naj bi nastal v 30. letih prejšnjega stoletja na ladji Bremen, ko je kapitan Švicar kuharju Nemcu ukazal, naj svojevrsten rekord (kot najhitrejši čezoceanski parnik na svetu) vendarle proslavijo slovesno. In ker so na pultu že čakale sestavine za dunajca, je v čast kapitanove domovine vanj vtaknil še kos ementalca. In voilà! Toda pozor, Italijani imajo drugačno razlago. »Tipična ljubljanska jed«, »slovenski šnicel« ali »polnjeno panirano meso iz nekdanje Jugoslavije«, kot označujejo ljubljanski zrezek, naj bi po navedbah številnih gastroblogov in italijanskih spletnih strani nastalo v Kopru med obiskom prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Tistikrat že poznani dunajski zrezek naj bi domiselni gostitelji želeli obogatiti in prestolonasledniku ponuditi jed, ki bi odražala glavne atribute cesarstva. Tako sta se v njem poleg »dunajskega« mesa znašla še praška šunka in madžarski sir, slovenski dodatek pa je bila kulinarična ustvarjalnost in njegovo ime. »Ta jed je pri nas in v Avstriji zelo priljubljena,« pravi novinarka Chiara Marchi, srednjeevropska navdušenka, urednica bloga Miss Claire. »V Trstu in Gorici temu zrezku pravijo kralj tradicionalne hrane.« Da ne bo pomote, njegovo ime pišejo dosledno lubianski ali lubianska bistecca.