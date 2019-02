Hokejisti Olimpije so v zaključku rednega dela alpske lige znova ujeli serijo zmag. Na zadnjih sedemnajstih tekmah so po izvajanju kazenskih strelov izgubili le proti vodilnemu Brunicu, ki je v letošnji zimi razred zase. Jeseničani so si opomogli po paketu zmag proti Zell am Seeju in podružnični ekipi iz Celovca. Slovenska predstavnika bosta danes znova na delu – Olimpija bo ob 17.30 gostila Gardeno, Jeseničani se odpravljajo na gostovanje k zadnji Fassi. Po desetdnevnem reprezentančnem premoru sledi domači derbi v Podmežakli.

Olimpija bo v končnici alpske lige kotirala visoko. Potem ko je v minuli sezoni brez zmage izpadla že na prvi oviri proti Jesenicam, bo imela čez mesec dni s konkurenčnejšo zasedbo več možnosti za odmeven dosežek. Ljubljančani so postali stabilno moštvo, ki med tekmami praviloma najde odgovor na vsakršen izziv. Tako je bilo tudi v četrtek na tivolskem ledu, ko so po zmedenem začetku hitro izničili prednost Cortine in z odločno igro v nadaljevanju vpisali 23. zmago sezone. Ob uspehih Olimpije ne gre spregledati učinka trenerja Jureta Vnuka, ki je z modernimi prijemi sestavil resen kolektiv. Mnogo trenerjev ob visokih zmagah ne bi iskalo pomanjkljivosti v igri, Vnuk pa je tudi po obračunu s Cortino izpostavil šibke točke, ki jih morajo hokejisti izboljšati do začetka izločilnih bojev. »Ne najdem razloga, zakaj smo začeli v krču. Morda bomo odslej preizkusili skupinsko ogrevanje in ne individualnega,« je kritičen Jure Vnuk, ki je sestavil moštvo brez tujcev. Olimpija bo na vrhuncu sezone močnejša za občasnega reprezentanta Luko Vidmarja, ki zaradi izkušenj predstavlja pomembno okrepitev v obrambi. Ni rečeno, da so v Tivoliju že sklenili prestopni rok – morda se bosta moštvu priključila tudi Mark Čepon in Nik Simšič, ki sta v Zagrebu že sklenila mednarodno sezono.

Na Jesenicah so si oddahnili po četrtkovi zmagi v Celovcu, kjer so pred tem doživeli polomijo. Poškodovani vratar Clarke Saunders bo počival slab mesec dni, zato ga bosta nadomeščala Žiga Kogovšek in Urban Avsenik. Saundersova forma v letošnji sezoni ni primerljiva z njegovimi lanskimi predstavami, ko je bil dodana vrednost usklajeni obrambi. Železarji se bodo po nocojšnjem gostovanju pri Fassi zaprli v dvorano in si nabirali moči za uvrstitev v končnico. Če bi bilo rednega dela že konec, bi se Jeseničani v kvalifikacijskem dvoboju na tri zmage pomerili z Vipitenom, ki ga vodi slovenski selektor Ivo Jan. Njegova reprezentanca se bo v ponedeljek zbrala na Bledu, kjer jo od četrtka do sobote čaka turnir evropskega izziva z Madžarsko, Italijo in Belorusijo.