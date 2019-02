Grimsove pravljice in zvezda na čepici

Po dobrih dveh tednih križarjenja po Argentini je sklep enostaven. To je dežela, ki je posnela Slovenijo ali obratno. Ima mesta, še več vasi, veliko zelenih površin, jezera, slapove, hribe, morje in skoraj enako število sosedskih držav. No, eno več. Razlika pa je tudi le ena. Argentina je skoraj stopetdesetkrat večja od Slovenije.