Ali bo Šarcu uspelo sestaviti vlado, ko se koalicijski partnerji pulijo za ugoden položaj in ustrezne prihodke? Strankarska delitev stolčkov ni ravno najboljša izbira za uspešno delo vlade. Da, uspelo mu je kljub dvomom in polenom, ki jih je bil deležen.

Ali bi Šarec pustil na cedilu nezadovoljne policiste, javne delavce in druge, ki so napovedovali stavke? Ne. »Stavkovni problem« je razrešil in izognili smo se stavkam.

Ali bi Šarec posredoval proti sovražnemu govoru v medijih. Da, je posredoval in bil deležen celo kritik.

Ali so ga kritizirali tisti, ki sami za svojo »popularnost« potrebujejo sovražni govor?

Ali bi Šarec z žalitvami obsul svoje (politične) nasprotnike z izrazi, kot so »zombiji« ali »odslužene prostitutke«. Ne, on je kulturen človek in za svojo politično kariero ne potrebuje dejanj, ki bi razdvajale Slovence.

Ali bi Šarec zamenjal sodelavca, ki dela napake? Da, saj moraš imeti vladno ekipo, ki ji lahko zaupaš. Tudi razrešuje skupine sodelavcev, če med njimi kraljujejo zdrahe. Potrebno zamenjavo opravi, preden opoziciji uspe vložiti interpelacijo.

Ali bi Šarec prenašal sume o aferah, v katerih bi bil tudi on udeležen? Ne, odkril bi vse dokumente, da dokaže svojo neoporečnost in nima prstov vmes ne v orožarski aferi in ne v aferi Patria.

Ali so Šarca izključili iz komunistične partije in je pisal prošnjo za ponovni sprejem? Ne, saj ni bil član komunistične partije in za svojo kariero ne bi grdo govoril o njej.

Ali bi Šarec privolil, da njegovo stranko financira tuji kapital, na primer Orban?

Ne, on verjame v svoje delo in Slovenijo. Sicer Orban nima toliko denarja, da bi financiral dva tuja politika, ki zastopata nasprotna stališča. Orban financira, da bo imel koristi, ne pa zaradi dobrososedskih odnosov.

Ali bi Šarec lahko postal najbolj priljubljen in obetaven politik? Da, saj je že.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani