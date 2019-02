Bogomir Strašek, generalni direktor podjetja KLS Ljubno: Varčnost da, savinjski naglas ne

Bogomir Strašek, letošnji prejemnik priznanja Združenja Manager za življenjsko delo na področju menedžmenta za leto 2018, je ustanovitelj, lastnik in glavni direktor podjetja KLS Ljubno, ki zaposluje 250 ljudi. Pa bi jih še mnogo več, če ne bi imeli že 97 odstotkov proizvodnih procesov avtomatiziranih in robotiziranih. Specializirali so se za izdelavo zobatih obročev, ki jih avtomobilska industrija danes vgrajuje v motorje kar 28 avtomobilskih znamk. Kar 96 odstotkov proizvodnje pa izvozijo.