Sedemnajst let in pol zapora je tožilka Liljana Tomič danes predlagala za primer, da bi Jože Šercer priznal krivdo zaradi poskusa umora sosede Irene Osvald 20. septembra lani. »Nikoli v življenju ne bi bil sposoben koga umoriti,« je Šercer odgovoril na vprašanje sodnice Maje Povhe, ali priznava krivdo. »Torej ne priznate?« ga je prekinila. »Ne, to je vse montirano…« je odvrnil.

Tomičeva je nato predstavila obtožnico, ki 66-letnemu Šercerju iz Papežev v občini Osilnica očita, da je tistega jutra okoli 5.20 skrit za grmovjem ob gozdni poti čakal, da je mimo prišla soseda. Peš je bila namenjena proti bližnjemu mejnemu prehodu s Hrvaško. Šercer je s kakih desetih metrov s puško šibrenico ustrelil proti njej, da so jo šibre zadele v desno roko in desni del trebuha. Na srečo ni bilo hujšega, povzročile so ji rano na nadlahti in odrgnino na trebuhu. Šestinštiridesetletnica je zbežala do stanovanjske hiše na hrvaški strani meje, od koder je poklicala policijo. Tomičeva obtožuje Šercerja poskusa umora, saj naj bi sosedo napadel na zahrbten način: v zasedi v temi naj bi jo čakal dve uri. Grozi mu od 15 do 30 let zapora. Hkrati je obtožen tudi nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem – med hišno preiskavo so namreč našli tudi dvocevno puško in polavtomatsko puško ter precej različnega streliva.

»Podpisal sem smrtno obsodbo«

»Kot vsak dan sem šla v službo na hrvaško stran. Tema je še bila, ko mi je prekrižal pot in me ustrelil. Samo počilo je in grozno me je zaskelelo v rami,« je po dogodku za Dnevnik povedala oškodovanka. »Vem, da sem se zadrla 'zadel si me', potem pa sem pomislila, kaj če me še enkrat. In sem začela teči na drugo stran meje. Končala sem v bolnišnici na Reki. Še vedno mi ni niti malo jasno, zakaj je nekaj takega storil,« je takrat vse skupaj premlevala Osvaldova.

Šercer je na policiji priznal, da je namenoma streljal nanjo. Toda zagovornik Ivan Šalinović je danes predlagal izločitev uradnega zaznamka o njegovi izjavi na policiji iz sodnega spisa. Prav tako tudi zaznamek, ki je nastal, ko je policistom pokazal kraj kaznivega dejanja, ter zapisnik o privedbi pred preiskovalnega sodnika. Po Šalinovićevem mnenju so mu bile kršene človekove pravice, ker mu »kljub intelektualni podhranjenosti« niso priskrbeli odvetnika, čeprav je bil osumljen najhujšega kaznivega dejanja. Kot je dejal, je v 48 urah, preden so ga pripeljali k preiskovalni sodnici, dobil le en obrok hrane. »Imel je zelo suha usta in samo en policist se ga je usmilil in mu prinesel kokakolo. Bil je popolnoma izčrpan, hkrati pa v skrbeh za mačka invalida, ki je ostal doma. Obljubljali so mu, da ga bo videl, tako da je potem vse podpisal,« je izjavil odvetnik. »S tem, kar sem podpisal na policiji, sem si podpisal smrtno obsodbo,« mu je pritrdil obtoženi.

Šalinović je tudi opozoril, da je obtoženi zelo slaboviden. Ker mu niso priskrbeli očal, na policiji ni mogel prebrati pravnega poduka. Vse skupaj pomeni, da »ni bil psihično sposoben za sodelovanje v postopku«. Tožilka je odvrnila, da je vse to odvetnik že zapisal v ugovoru zoper obtožnico in sodišče je glede tega že odločilo. Sodnica pa je vendarle sklenila, da bo zaslišala tri policiste, ki so sodelovali v postopku, in šele nato odločila o predlogu o izločitvi dokazov. Zaslišanja bo opravila sredi februarja.