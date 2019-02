Želje slovenskih ljubiteljev košarke in marsikaterih drugih po svetu so bile drugačne, a realnost je, da Luka Dončić kljub izjemni prvi sezoni v ligi NBA ne bo igral na glavni tekmi vseh zvezd 17. februarja v Charlottu. Trenerji moštev v zahodni konferenci, ki niso smeli glasovati za igralce iz svojih ekip, ga namreč niso uvrstili med sedem rezerv.

Čeprav se zdi, da je to morda krivično, saj je bil Dončić po glasovih navijačev na skupno tretjem mestu, pa je težko oporekati odločitvi trenerjev, saj imajo preostali izbranci za seboj prav tako dobre ali boljše igre v tej sezoni. Dosežki 19-letnega Ljubljančana, ki si je praktično že zagotovil nagrado za novinca leta, zaradi tega niso prav nič manjši, še vedno pa ni povsem brez možnosti za nastop. Če se kakšen od igralcev Zahoda poškoduje, ima komisar lige NBA Adam Silver nalogo, da izbere menjavo. Ne glede na vse pa bo Dončić še vedno precej vpet v vikend vseh zvezd. 15. februarja bo namreč nastopil na tekmi med predstavniki novincev in igralcev, ki so drugo leto v ligi NBA, naslednji dan pa bo tekmoval v spretnostnem izzivu.

Kljub temu da so trenerji spregledali Dončića, pa je Dallasovi številki 77 precej bolj pomemben posel, ki sta ga izpeljala moštvo iz Teksasa in New York. V veliko jabolko se namreč selijo DeAndre Jordan, Wesley Matthews, Dennis Smith Jr ter dva izbora v prvem krogu na prihodnjih naborih, Dallas pa je v zameno dobil latvijskega zvezdnika Kristapsa Porzingisa, prvega strelca New Yorka v letošnji sezoni Tima Hardawayja Jr, Courtneyja Leeja ter Treya Burka. Čeprav se zdi, da je veliki zmagovalec menjave Dallas, pa je treba poudariti, da Porzingis po hudi operaciji kolena, ko si je lanskega februarja strgal križne vezi, še ni zaigral in naj bi po nekaterih informacijah izpustil vso letošnjo sezono. Vprašanje je, ali bo lahko po takšni poškodbi igral na isti ravni, kot je pred njo. Ob tem je pri visokih igralcih tveganje ponovitve enake poškodbe precej večje. Nezanemarljivo je tudi, da je Dallas izgubil kar dve pravici izbora v prvem krogu naborov v prihodnosti, New York pa si je z menjavo omogočil, da lahko poleti podpiše dva igralca na maksimalno pogodbo.