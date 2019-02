Dobro leto po objavi razpisa za pridobitev glavne tehnološke opreme za zgraditev plinsko-parne enote v moščanski termoelektrarni toplarni so iz javnega podjetja Energetika Ljubljana sporočili, da so prejeli dve končni tehnični in prvi komercialni ponudbi za glavno tehnološko opremo. Ponudbi sta oddala oba ponudnika, ki jima je Energetika predhodno priznala kvalificiranost, in sicer gre za konzorcij družbe Siemens AG Österreich in slovenske družbe Siemens ter grško družbo Mytilineos holddings.

Njuni ponudbi sta cenovno zelo različni. Nižjo ceno so ponudili Grki, in sicer bi glavno tehnološko opremo zagotovili za 133,9 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Ponudba konzorcija Siemens pa je kar 60,4 milijona evrov dražja in znaša 194,3 milijona evrov. V Energetiki so napovedali, da bo razpisna komisija obe ponudbi v naslednjih tednih podrobno preučila. »Če bo ugotovljeno, da ponudbi izpolnjujeta vse naročnikove zahteve, bosta ponudnika pozvana na komercialna pogajanja, cilj katerih je pridobitev končnih in hkrati zavezujočih komercialnih ponudb,« so povedali v javnem podjetju.

Spomnimo, da se je na razpis Energetike za pridobitev glavne tehnološke opreme za zgraditev plinsko-parne enote lanskega marca prijavilo kar devet kandidatov, vendar sta se v nadaljnji postopek javnega naročila uvrstila le zgoraj navedena ponudnika.

Plinsko-parna enota naj bi z letom 2022 v termoelektrarni toplarni nadomestila dva sedanja premogovna bloka. S tem ukrepom bo toplarna potrebovala 70 odstotkov manj premoga, saj bodo potem s premogom kurili le še na premogovnem bloku 3, kjer je mogoče sokurjenje premoga in lesnih sekancev. V Energetiki pojasnjujejo, da je bil tretji blok za sokurjenje sekancev predelan leta 2008 in da bo »zagotavljal razpršenost primarnih goriv«. vbr