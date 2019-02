Tjaša Bela iz Celja je bila brezposelna več kot dve leti. V tem času je oddala veliko vlog za zaposlitev, celo toliko, da jih ni več štela. Vse so bile zavrnjene. »Podvomila sem, ali bi sploh vztrajala z iskanjem službe kot komercialistka, in se na koncu odločila za spremembo,« je dejala. Odločila se je za preusposabljanje in se podala nazaj v šolske klopi. Pridobila je naziv vzgojiteljica predšolskih otrok in se po končanem šolanju vključila še v program usposabljanje na delovnem mestu Zavoda RS za zaposlovanje ter mesec po končanem usposabljanju dobila zaposlitev.

Pridobitev kompetenc za konkretnega delodajalca

»Gre za pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanja, veščin in spretnosti brezposelnih oseb, in to na konkretnih delovnih mestih pri delodajalcih, po programu usposabljanja, ki ga ti predstavijo in izvajajo s pomočjo mentorja, vse z namenom, da se vključenim osebam povečujejo njihove zaposlitvene možnosti,« je pojasnila Dragomila Šeško z zavoda za zaposlovanje, skrbnica programa usposabljanja na delovnem mestu. Program je po njenih besedah primeren ciljni skupini, ki ni »najlažja«. Vanjo sodijo ljudje, starejši od 50 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb najmanj tri mesece, osebe, stare 30 let in več, ki so dolgotrajno brezposelne, in ne nazadnje tisti brezposelni, stari 30 let in več, ki imajo končano osnovnošolsko izobrazbo ter so prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj tri mesece.