Padel s konja in obležal sredi ceste Ne, to ni zgodba z Divjega zahoda ali kakšnega vesterna. To je pripoved o konju in njegovem pijanem jezdecu. Prav se spominjate – nedolgo tega smo že poročali o opitem jahaču, ki je sredi Novega mesta kričal na svojega konja in ubogo žival povsem zmedel. Ta teden pa se je podoben prizor zgodil v Sevnici. Šestindvajsetletnik je namreč kar sredi ceste padel s konja in obležal na tleh. Po navedbah policistov, ki so jih na pomoč poklicali krajani, se mu je uspelo kar hitro postaviti nazaj na noge in odpešačiti v sončni zahod. Izsledili so ga, ko sta se s kopitarjem sprehajala po državni cesti. Očitnih znakov alkoholiziranosti 26-letnik ni mogel skriti, je pa odklonil preizkus. Policija je dvojico pospremila na varno, moškemu pa izdala kar tri kazni – ker ni želel pihati, ker je jezdil po cesti in ker sebe in svojega konja ob tem ni primerno osvetlil.

Slabi dnevi za policijska vozila Polne roke dela je imela v nedeljo tudi mariborska policija. Proti večeru so se v enem od lokalov stepli štirje Mariborčani, dveh pa niso pomirili niti prisotnost policistov in njihovi ukazi. Pretepači so dobili plačilne naloge, dva pa je policija celo pridržala. Tu zgodbe še ni konec. Štiriintridesetletnik je namreč med prevozom v prostor za pridržanje z nogami tako dolgo brcal v zadnja vrata policijskega vozila, da so se ta snela s tečajev, odlomilo pa se je tudi vodilo, po katerem vrata drsijo. Lomilca vrat tako poleg povračila škode v višini 300 evrov čaka še dodatna kazenska ovadba. A tudi to še ni vse. Prekrškovni postopek čaka tudi natakarico, ki je pijani četverici stregla alkohol, in podjetje, v katerem je zaposlena. Skupilo pa jo je še eno policijsko vozilo: na mejnem prehodu Obrežje je namreč opiti voznik avta s Hrvaškega med vzvratno vožnjo trčil v parkiran policijski avto. Tudi 36-letnika so pridržali.

Pozor! Piton v školjki! Če ste ob poročilih iz Avstralije o visokih temperaturah sredi naše zime vsaj malo zavistni, pomislite še enkrat. V deželi tam spodaj namreč živi največ različnih vrst kač, tudi strupenih, ki jih žgoče sonce prisili v iskanje prijetnejšega zavetja in vode. Že prejšnji teden smo lahko brali o ženski, ki jo je med opravljanjem male potrebe v rit pičil 1,6 metra dolg piton. »Gledal me je naravnost v oči,« je strašljivo izkušnjo opisala gospa Richards. Školjko je zaprla in na pomoč poklicala strokovnjake. Nauk? Vedno poglej v luknjo, preden sedeš nanjo. Priporočljiva je pozornost nasploh. V zadnjih dneh so namreč kače domačine strašile v kabinah za prhe, avtomatu za kavo, klimatski napravi, policisti pa so ob njihovih obiskih domov doslej našteli dve mačji smrtni žrtvi. (Gremo stavit, da boste naslednjič, ko greste na stranišče, preverili školjko?)