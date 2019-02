Slovenski najstnik je navdušil skakalno srenjo, saj je na smučarskih poletih, najprestižnejši disciplini smučarskih skokov, debitiral kar z zmago, na vrh pa se je povzpel s šestega mesta po prvi seriji. Tako je za Slovenijo osvojil 67. posamično zmago, skupno pa 204. stopničke v svetovnem pokalu.

»Neverjetno! Prvič sem na letalnici in sem se kar dobro znašel ter na koncu celo zmagal. Neverjetno. V finalu mi je res uspel neverjeten polet,« je o prvih občutkih po zmagi za TV Slovenija povedal Zajc in odkrito dodal, da po prvi seriji, ko je bil na šestem mestu, sam ni verjel, da bi se lahko vmešal v boj za vrh.

»Res nisem verjel, da bi lahko zmagal, saj sta imela vodilna Kamil Stoch in Piotr Žyla ogromno prednost. To so moje druge stopničke, upam, da bom na takšen način tudi nadaljeval. Gre za enega najlepših trenutkov moje kariere,« je še dejal Zajc.

Ob Zajcu sta na zmagovalnem odru stala še Poljak Dawid Kubacki (424,8 točke) na drugem in domačin Markus Eisenbichler (423,3) na tretjem mestu. Vodilni v svetovnem pokalu Japonec Ryoyu Kobajaši, ki je decembra na veliki napravi v Oberstdorfu zapečatil poker zmag na novoletni turneji, je bil na letalnici šele 14. Po prvi seriji je bil sicer premočno v vodstvu branilec skupne zmage, Poljak Kamil Stoch, ki pa je v finalu naredil napako in zmogel le 197 m, kar je zanj pomenilo končno peto mesto.

Po polovici tekme so bili drugi slovenski skakalci uvrščeni med 26. in 28. mestom, v finalu pa so vsi napredovali. Anže Semenič (380,2 točke) na 19., Domen Prevc (376,7) na 20. in Anže Lanišek (364,4) na 24. mesto. Brez finala je danes na 35. mestu končal Žiga Jelar, že v kvalifikacijah pa sta obstala Tilen Bartol in Jurij Tepeš.

Na letalnici Heinija Klopferja bosta še dve tekmi; tako v soboto kot nedeljo bo prva serija ob 16. uri.