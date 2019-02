Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin od torka, ko je bila obveščena o primeru govejega mesa iz klavnice na Poljskem, izvaja popis zalog mesa v zamrzovalnicah, hladilnicah in pri distributerjih. V četrtek je bila obveščena, da je bilo pri proizvodnji mesa za kebab pri enem od dobaviteljev uporabljeno meso iz omenjene klavnice, ni pa še končala s popisom količin tega mesa in ugotavljanjem, ali in kam je bilo posredovano naprej, je danes STA povedal generalni direktor uprave Janez Posedi.

Po dosedanjih podatkih uprave je to edino meso iz sporne poljske klavnice v Sloveniji, ni pa izključeno, da se ne bo pojavil še v kakšnih izdelkih ali mesnih pripravkih.

»Ocenjujem, da bomo v naslednjih dveh do treh tednih našli še druga živila ali mesne pripravke, v katere bi lahko bilo vključeno sporno meso. Upam, da ne, ne moremo pa tega izključiti,« je dejal Posedi.

Uprava je popoldne v objavi na spletni strani navedla, da še izvaja podroben pregled v skladišču kebabov in da nadaljuje s pregledi obratov, ki so prejeli kakršnokoli goveje meso iz Poljske.

Sporno meso v štirinajstih državah članicah EU

Sporno meso so po zadnjih podatkih evropskega sistema hitrega obveščanja o tveganju za zdravje ljudi, ki izhaja iz živil ali krme (RASFF), poleg Poljske odkrili v 13 članicah EU: na Češkem, v Estoniji, na Finskem, v Franciji, na Madžarskem, v Litvi, Latviji, na Portugalskem, v Romuniji, Španiji, na Švedskem, v Nemčiji in na Slovaškem. V teh državah poteka umik in uničenje spornih izdelkov, navaja spletni portal RASFF.

Kot je v današnjem poročilu navedla uprava za varno hrano, gre za meso iz poljske klavnice Elkopol. Poljski organi so v prvem obvestilu prek sistema RASFF, ki je bilo objavljeno v torek, navedli, da v tej klavnici 10., 11., 12. in 14. januarja ni bil opravljen ante in post portem pregled zaklanih govedi, da so o zadevi izvedeli iz medijev (poljski preiskovalni novinarji so s skritimi kamerami posneli razmere v klavnici, kjer so klali hudo bolne krave, meso pa kot zdravo prodajali naprej) ter da so meso odpoklicali in da je bila distribucija omejena le na Poljsko.

Uprava je nato v sredo ugotovila, da je v slovenskih obratih iz Poljske večinoma zamrznjeno meso in le del svežega mesa ter da mesa iz klavnice Elkopol med pregledanimi pošiljkami ni. Inšpektorji so nadaljevali s pregledi skladišč in obratov za predelavo mesa ter izdali posebno navodilo o preventivnem preverjanju varnosti poljskega govejega mesa z vzorčenjem in izvedbo preiskav na določene kemijske in mikrobiološke analize.

V drugem obvestilu poljskih organov prek RASFF v sredo je bilo navedeno, da je bilo meso iz sporne klavnice distribuirano prek razsekovalnice Zaklad miesny Kamienczyk, ki je nato sporno meso distribuirala v devet držav EU (Estonijo, Finsko, Francijo, Madžarsko, Litvo, Portugalsko, Romunijo, Španijo in Švedsko). Slovenije na distribucijski listi ni bilo med prejemnicami mesa.

Poljski organi so prav tako v sredo tudi sporočili, da je nosilec živilske dejavnosti v omenjenem obratu izvajal ilegalne aktivnosti ter da so skupaj s policijo v dodatnih pregledih v zapuščenem prevoznem sredstvu našli bolne živali, ki niso bile primerne na zakol. Po trenutnih podatkih se je distribucija vršila le poljskim živilskim obratom, izvajajo pa dodatne preglede sledljivosti, so navedli. Dodatno so sporočili, da je bilo meso iz sporne klavnice distribuirano tudi v razsekovalnico Jozef Obrzud Firma Handlowo-Uslugowa, ki je meso naprej posredovala prejemnikom na Slovaškem in Poljskem.

Uprava za varno hrano je sicer v četrtek identificirala tudi pošiljko zamrznjenega mesa, ki je že septembra lani prispelo v skladiščno zamrzovalni obrat v Sloveniji. Meso izvira iz sporne poljske klavnice oz. razsekovalnice, vendar iz obdobja, ko poljski organi še niso zaznali spornih oziroma kriminalnih dejanj.

Gre za pošiljko, sestavljeno iz 16 palet v skupni teži približno 15 ton. »Ne glede na to, da meso te pošiljke ni predmet umika, ki ga je sprožil poljski pristojni organ, je uprava za varno hrano pošiljko tega mesa v celoti zadržala zaradi suma na kemično neskladnost pošiljke,« so zapisali. Sum je bil postavljen zaradi netransparentnosti sporočil in prepočasnega odziva poljskih pristojnih organov, so navedli v upravi in dodali, da so vzorce zadržanega mesa danes dostavili v laboratorij za kemične preiskave.