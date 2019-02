Floridski znanstveniki so pred kratkim presunjeno ugotovili, da se je letno število napadov in ugrizov morskih psov drastično zmanjšalo. Ugotovitev so potegnili iz Baze mednarodnih napadov morskih psov (International Shark Attack File), kjer so zbrani podatki o vseh napadih te živali v vsaj zadnjih šestdesetih letih.

Do drastičnega padca števila napadov je prišlo med letoma 2017 in 2018. Leta 2018 so zabeležili 66 napadov, ki s strani človeka niso bili izzvani, štirje od teh so bili za človeka smrtni, in sicer v Avstraliji, Egiptu, Braziliji in Združenih državah Amerike. Leto pred tem so zabeležili 88 neizzvanih napadov, medtem ko jih je bilo vsako leto pred tem v povprečju 84.

Gavin Naylor, direktor raziskovalnega programa floridskega Muzeja naravne zgodovine, kjer hranijo podatkovno zbirko, je ugotovitev komentiral z besedami: »Statistično gledano je to anomalija. Postavlja se vprašanje, ali je ugrizov morskih psov manj, ker je na splošno manj morskih psov, ali pa je morda širša javnost pričela upoštevati nasvete za varnost na plaži,« poroča Quartz. »Osebno upam, da so nižje številke posledica tega, da se ljudje bolj zavedajo dejstva, da si delijo ocean s temi živalmi,« je še dodal.

Samo na Floridi, na primer, se je število neizzvanih ugrizov morskih psov v zadnjih nekaj letih razpolovilo. Tudi velikost populacije vrste morskih psov, ki na tem območju najpogosteje napadajo, je v zadnjih letih manjša, kar bi lahko pojasnilo sam padec števila napadov. Znanstveniki kljub temu upajo, da je za padec v večji meri kriva boljša ozaveščenost svetovnih plavalcev.