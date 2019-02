Podržaj je na današnji novinarski konferenci skupaj z direktorji vseh zavodov za prestajanje kazni, ki delujejo pod okriljem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, obširno predstavil stanje v upravi ter v posameznih zavodih z vidika varnosti in kadrov. Njihovo skupno sporočilo je, da je zaposlenih v zaporskem sistemu premalo že desetletja, primanjkuje pa ne le pravosodnih policistov, ampak tudi psihologov, socialnih delavcev, delovnih terapevtov, kuharjev in celo zaposlenih v upravnem delu.

Nove kadre je težko dobiti

Spomnili so na leta gospodarske krize, ko so tako kot v celotnem javnem sektorju tudi v zaporih delali s prepovedjo novih zaposlitev ali nadomeščanja sodelavcev, ki so odhajali. V zadnjem letu se je odnos države spremenil, odobrili so jim prve nove zaposlitve, a je nove kadre težko dobiti. Kot je pojasnil Podržaj, je javni sektor ob vseh ponudbah zaposlitev iz gospodarstva nekonkurenčen, saj ne more ponuditi primerljivih plač.

Svoje pa so po Podržajevem prepričanju prispevali tudi v Sindikatu državnih organov s svojimi javnimi nastopi. »Vse te kritike, obtožbe, ocene o stanju, ki naj bi bilo nevzdržno, nedvomno odvračajo potencialne kandidate za delo pri nas. To je pomemben del škode, ki se povzroča s tem, da problemov, ki jih v sistemu imamo in jih ne zanikamo, ne rešujemo konkretno,« pravi Podržaj.