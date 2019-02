Teš je na Arso posredoval prijavo za spremembo vrste goriv na dveh kurilnih naprav v elektrarni: na novem 600-megavatnem šestem bloku in starem petem bloku. Kot poudarjajo, gre zgolj za »preventivno rezervno zasilno možnost, če bi se zgodil izpad oskrbe iz Premogovnika Velenje«. Veljavno okoljevarstveno dovoljenje iz leta 2010 sicer določa, da lahko elektrarna za proizvodnjo električne energije kuri le lignit, ki ga kopljejo rudarji Premogovnika Velenje.

Vsako nameravano spremembo v delovanju elektrarne, med katere spada tudi nova vrsta premoga, mora Teš po zakonu o varstvu okolja najprej prijaviti Arsu. Ta s sklepom odloči, ali gre za večjo ali manjšo spremembo v delovanju. Če bo pri Teš ocenila, da gre za večjo spremembo, bodo morali v Šoštanju na novo pridobiti okoljevarstveno soglasje. Na Arsu so za Siol napovedali, da bodo sklep izdali predvidoma februarja. Šele po tem, ko bo pravnomočen, bo lahko Teš vložil vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Koritnik: Zgolj proučujemo različne možne scenarije

Kot je za portal pojasnil odhajajoči direktor Teša Arman Koritnik, pa prijava ne pomeni, da želijo kuriti uvoženi premog oz. da bodo to storili. »Proučujemo le različne mogoče scenarije za premoge, ki bi jih lahko primešavali, če bo kurilnost upadla« je dodal.

Okoljski minister je na twitterju ob tem navedel, da bo treba najprej raziskati ozadje gradnje šestega bloka. »In, ali so pristojni zavajali o kakovosti in količini premoga ob graditvi objekta? Jasno naj se pojasni, zakaj količine in kakovost premoga, kot so bili opredeljeni v poslovnih načrtih, ne zadostujejo več,« je zapisal.

Pred odločitvijo o #TEŠ je potrebno raziskati ozadje gradnje tega obrata. In, ali so pristojni zavajali o kakovosti in količini premoga ob graditvi objekta? Jasno naj se pojasni, zakaj količine in kakovost premoga, kot so bili opredeljeni v poslovnih načrtih, ne zadostujejo več. https://t.co/2iJxMoMCGJ — Jure Leben (@JureLeben) February 1, 2019

Medtem pa je infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, pristojna za področje energetike, danes novinarjem pojasnila, da z zadnjo prošnjo Teša ni seznanjena, zanjo pa je izvedela iz medijev, zato je še ne želi komentirati.

Odzvali pa so se že v okoljevarstveni organizaciji Greenpeace Slovenija, kjer so zapisali, da bi morala v času, ko se po svetu vrstijo množični protesti za zaustavitev globalnega segrevanja, vlada razmišljati o koncu uporabe premoga, ne pa o njegovem uvozu.