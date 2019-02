Preizkus z napravo za hitro ugotavljanje prisotnosti nedovoljenih snovi v organizmu ali predpisan postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu, so policisti odredili petim voznikom. V enem primeru so ugotovili, da preiskovana oseba ne kaže simptomov vpliva nedovoljenih drog, v štirih primerih pa so vpliv zaznali, zato so odredili strokovni pregled.

V enem primeru je 29-letni voznik vozil osebni avtomobil pod vplivom kokaina in THC. Po nekaj dnevih so voznika ponovno ustavili in kontrolirali, ker je ponovno kazal znake nezanesljivega ravnanja. Strokovni pregled je odklonil. Tudi 33-letni voznik iz Postojne je strokovni pregled odklonil.

Kot so zapisali na PU Koper, je tako za prekršek vožnje pod vplivom nedovoljenih drog kot tudi za odklon strokovnega pregleda predpisana globa 1200 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Oseba mora povrniti tudi stroške, ki nastanejo pri izvedbi strokovnega pregleda.

Prepovedane droge pomembno zmanjšujejo posameznikove sposobnosti varne udeležbe v prometu. Vpliv drog na vožnjo posameznika se razlikuje od substance do substance, vse pa vplivajo na zbranost, zmožnost presoje in reakcijski čas voznika, so opozorili policisti, ki bodo nadaljevali poostrene nadzore psihofizičnega stanja voznikov.