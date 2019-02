Sodišče je presodilo, da je 37-letnica lažno predstavila svoje premoženjsko stanje, prosila za denar in hrano ter na ta način kalila javni red in mir. Zaradi beračenja so jo kaznovali s 762 kunami (102 evri), plačati pa bo morala tudi 354 kun (48 evrov) za stroške sojenja. Ženski so za šest mesecev prepovedali tudi prihod na območje Križevcev. Če bo v 60 dneh plačala 508 kun (69 evrov), bo sodišče priznalo, da je kazen plačala v celoti. Policija je ženski, ki doslej ni bila kaznovana zaradi prekrškov, odvzela deset kun in jih nakazala v državni proračun.

Upokojenka, ki je dala beračici 10 kun, je bila povabljena kot priča na sojenje. V pozivu so jo opozorili, da bo morala plačati 50.000 kun (6760 evrov), če se sojenja ne bo udeležila, je povedala za hrvaške medije. Kot je povedala, je ogorčena in šokirana, ker je sodišče kaznovalo nekoga zaradi 10 kun, »medtem ko so tisti, ki so ukradli milijarde, nedotakljivi«, je poročal časnik 24 sata. Meni, da je 37-letnico prijavil eden od njenih sosedov. Ob tem je napovedala, da bo še naprej pomagala ljudem v stiski, čeprav ima samo 900 kun (121 evrov) pokojnine.

Za novičarski portal index.hr je dejala, da ni pošteno, ker desetih kun niso vrnili njej, temveč so jih nakazali v državni proračun.

Hrvaški zakon o prekrških za beračenje določa denarno kazen med 50 in 200 nekdanjih nemških mark (med 25 in 100 evrov) ali 30 dni zapora.