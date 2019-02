Predsednica preiskovalne komisije Jelka Godec (SDS) je v izjavi za medije poudarila, da je bila današnja seja »zelo konstruktivna«. Izrazila je pričakovanje, da bodo večino zahtevanega gradiva dobili v mesecu dni, predvidoma v mesecu in pol ali dveh pa bo tokratni prvi nujni seji komisije sledila tudi prva redna seja. Komisija se bo v prvi fazi ukvarjala z otroško kardiologijo, sprejela vmesno poročilo, v drugi fazi pa se bo posvetila nabavi medicinske opreme.

Na seznamu 19 pravnih in fizičnih oseb, od katerih bo komisija zahtevala gradivo v zvezi z otroško kardiologijo, so tudi vlada, ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za otroške srčne boleznin (NIOSB), Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, Komisija za preprečevanje korupcije, Zdravniška zbornica Slovenije, računsko sodišče, Nacionalni preiskovalni urad, specializirano državno tožilstvo in sedem fizičnih oseb.

Kot je pojasnila Godčeva, so med fizičnimi osebami predvsem zdravniki, ki so povezani z otroško kardiologijo, strokovni direktorji ljubljanskega UKC in nekaterih klinik ter varuh človekovih pravic. Med prvimi 57 pričami, ki jih je določila komisija, pa so nekdanji in zdajšnji generalni direktorji UKC, strokovni direktorji UKC ter poslovni in strokovni direktorji nekaterih klinik.