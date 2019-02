Obiskovalci bodo seveda lahko spoznali digitalno upodobitev slovitega nadrealističnega umetnika Salvadorja Dalija, ki so jo v muzeju razvili z uporabo umetne inteligence. Razstavo, poimenovano Dali Lives (Dali živi), bodo v Dalijevem muzeju v mestu St. Petersburg v Floridi odprli aprila. Za predstavo si Dalija lahko ogledate že v video napovedniku razstave.

Karizmatičnega umetnika so, vsaj na ekranu, od mrtvih obudili s pomočjo fotografij, intervjujev in drugega arhivskega gradiva ter samoučečih se strojev. Pri tem jim je pomagala marketinška agencija s sedežem v San Franciscu, s katero so v preteklosti že sodelovali. Skupaj s posnetki igralca podobnega videza, ki oponaša umetnikove gibe, so vso gradivo uporabili za usposabljanje algoritma umetne inteligence, ki se bo navadil umetnikovih očitnih lastnosti in ponotranjil njegovo obrazno mimiko.