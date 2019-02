V njegovi odsotnosti je bil prvi strelec ekipe Harrison Barnes, ki je dosegel 27 točk, zbral pa še sedem skokov in štiri asistence. Pri Detroitu sta Blake Griffin in Andre Drummond v statistiko vpisala 24 točk, Griffin je postavil tudi klubski rekord, v januarju je dosegel 445 točk, tri več od prejšnjega rekordnega dosežka Isiaha Thomasa iz marca leta 1983.

»Manjkalo nam je kar nekaj košarkarjev, jasno je, da je to vplivalo na rezultat in igro. Toda to je NBA, igrati moraš s tistim, kar imaš na razpolago. Sem pa ponosen na svoje fante, odigrali so odlično tekmo, škoda, ker je niso okronali z zmago. Mogoče bi si jo zaslužili,« je po tekmi dejal trener Dallasa Rick Carlisle, ki poleg Dončića ni mogel več računati na Dennisa Smitha, DeAndreja Jordana in Wesleyja Matthewsa, ki jih je klub zamenjal za igralce New Yorka, ti pa še niso igrali.

Trener Detroita razočaran kljub zmagi »Popolnoma sem razočaran z našim pristopom. Imeli smo vse potrebno za dobro predstavo, a ko smo pogledali na klop tekmecev, smo videli polno fantov, ki doslej niso igrali veliko. Mislili smo, da bo zmaga prišla sama od sebe, a ni, za njo smo se namučili. Če ne igraš s srcem in strastjo, imaš težave, še posebno v Detroitu. Ko sem odraščal, je bila ekipa Detroita sinonim za pogum, odločnost in trdo delo,« pa je bil kljub zmagi slabe volje domači trener Dwane Casey. Njegova ekipa, ki se na vzhodu bori za osmo mesto, ki še vodi v končnico, je še na začetku zadnjega dela zaostajala, nazadnje s 83:84, v izenačeni končnici pa je vendarle rešila zmago. Jalen Brunson je imel dobrih pet sekund pred koncem priložnost, da Dallasu pribori podaljšek, a je zgrešil dva prosta meta, kar je na drugi strani z dvema uspešnima prostima metoma kaznoval Drummond. Dallas : Detroit