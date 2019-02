Zaradi vloma v podjetje za več kot 50.000 evrov škode

Neznani storilec je med 20. in 30. januarjem vlomil v podjetje v okolici Ptuja. Iz različnih objektov podjetja je z agregatov odtujil električne vodnike in krmilne procesorje, dele transformacijskih postaj ter razne dele iz industrijskih omaric, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Materialna škoda presega 50.000 evrov.