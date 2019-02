Kolesar Kristjan Kumar pozitiven na dopinškem testu, osemletna prepoved

Slovenska antidoping organizacija (SLOADO) je objavila primer kršitve protidopinških pravil primorskega kolesarja Kristjana Kumarja. Ker je to njegova druga kršitev, ga je doletela izločitev iz športa za obdobje osmih let, v to obdobje se šteje tudi čas začasne izključitve od 14. junija lani, je sporočila SLOADO.