Kot je za STA pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Bojan Kos, sta v avtobus trčila dva osebna avtomobila - najprej povzročiteljica nesreče, ki je na spolzki cesti izgubila nadzor nad vozilom, potem pa še druga voznica, ki je peljala za njo in se trčenju ni mogla izogniti. Na avtobusu potniki in voznik niso bili poškodovani, zdravniško pomoč pa so nudili obema voznicama osebnih vozil.

Cesta je bila zaradi nesreče več ur zaprta, policisti pa so uredili izmenično enosmerni obvoz preko kolesarske steze. Posledice nesreče so odstranili nekaj pred 10. uro in promet je stekel nemoteno.