Kitajska tiskovna agencija Xinhua je danes poročala, da so pogajalci dosegli »pomemben napredek« v dveh dneh pogovorov, ki so bili »iskreni, posebni in plodni«.

Ameriški predsednik Donald Trump je že v četrtek pozdravil »izjemen napredek« v pogovorih in »krasno« pismo kitajskega predsednika Xi Jinpinga, ki je izrazil upanje, da se bo sodelovanje nadaljevalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kljub pozitivnim tonom po teh pogajanjih pa Bela hiša poudarja, da datum, s katerim bi začele veljati višje carine na kitajske izdelke - 1. marec - ostaja. ZDA grozijo s podvojitvijo carin na kitajske izdelke v vrednosti 200 milijard dolarjev.

Pogovori se bodo nadaljevali v tem mesecu. Ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer in ameriški finančni minister Steven Mnuchin bosta sredi februarja odpotovala na Kitajsko na naslednji krog pogajanj, po teh pogovorih pa se bosta predvidoma sestala Trump in Xi, da bi dokončala dogovor.

Vložek pri pogajanjih med ZDA in Kitajsko je postal posebej visok ob upočasnjevanju kitajske gospodarske rasti in bojazni na trgih, da bi lahko prišlo do dodatnih zaostritev v trgovini med največjima svetovnima, poroča AFP.

ZDA in Kitajska sta lani, potem ko je Trump zaradi domnevno nepoštenih trgovinskih praks Kitajske začel trgovinsko vojno, obojestransko uvedli višje carine na izdelke v vrednosti okoli 360 milijard dolarjev. ZDA grozijo, da bodo s 1. marcem carine na 200 milijard dolarjev izdelkov zvišale z 10 na 25 odstotkov.