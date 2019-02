Američanki se je najbolj približala Slovakinja Petra Vlhova, ki je bila v zgornjem delu celo hitrejša, a si je nato v srednjem in spodnjem delu privozila skoraj pol sekunde zaostanka ter v cilju vpisala drugi čas (+0,48).

Prva Slovenka na startu je bila s številko 12 20-letna Kranjskogorčanka Meta Hrovat (+1,59), ki je ob prihodu v cilj vpisala sedmi čas, za vodilno pa zaostala več kot poldrugo sekundo.

Prehitela je tri tekmovalke in si zagotovila še en nastop v finalu. Do konca elitne sedmerice je Slovenka izgubila eno mesto in je trenutno osma.