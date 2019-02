Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, v zatišnih legah malo nad 0, ob morju in na Goriškem do 13 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno in deževno, najmanj padavin bo na severovzhodu. Meja sneženja bo večji del dneva na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Veter bo popoldne oslabel. Temperature bodo od 7 do 14, hladneje bo le v nekaterih dolinah na območju Julijskih Alp.

Opozorilo: Zvečer in ponoči lahko južni veter ob naši obali preseže hitrost 70 kilometrov na uro. V gorah se bo zelo povečala nevarnost snežnih plazov. Vodotoki v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo močneje narasli. Povišano bo tudi plimovanje morja.

V noči na nedeljo se bo meja sneženja na severozahodu spustila do okoli 800 metrov nad morjem, a bodo padavine do jutra v glavnem že ponehale. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in nekoliko hladneje. Na Primorskem bo pihala zmerna burja.