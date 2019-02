Odpoved je v delovnem sporu izpodbijalo vseh pet policistov. Delovno sodišče pa je pravnomočno potrdilo ustreznost vzrokov za odpoved in njeno zakonitost za nekdanjega predsednika Sindikata policistov Slovenije Zorana Petroviča, kranjskega predstavnika sindikata Denisa Kadirića, novomeškega regionalnega sindikalnega predstavnika Dušana Raja in sindikalnega zaupnika za ljubljansko regijo Vojka Marguča.

Na prvostopenjskem sodišče ni bil uspešen niti namestnik koprskega regionalnega predstavnika sindikata Miha Sakač, a je višje sodišče ugodilo njegovi pritožbi, da mu je bila kršena pravica do zagovora.

Ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja sta sredi policijske stavke novembra 2015, ko se je ponoči vračal s koncerta svoje rock skupine v Škofji Loki, ustavila policista in opravila alkotest. V javnosti je kasneje zaokrožilo anonimno pismo s posnetki dopisovanj na facebooku, ki so razkrivali predhodno dogovarjanje o prometni kontroli.

Prvotna interna preiskava ni potrdila sumov, da bi bilo s postopkom kaj narobe, notranji nadzor pa je potrdil dogovarjanje prek zaprtega profila na facebooku. Petrovič, Marguč, Kadirić in Raj so pravnomočno odločitev o zakonitosti odpovedi poskušali izpodbiti še z izrednim pravnim sredstvom na vrhovnem sodišču, vendar je to njihove revizije zavrnilo. Ravnanje, kakršnega so si privoščili policisti, je po mnenju vrhovnih sodnikov v popolnem nasprotju s temeljnimi nalogami policije in je močno škodovalo ugledu policije.

Odpuščeni policisti lahko poskusijo še na ustavnem sodišču.