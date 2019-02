Največ pametnih telefonov so v letu 2018 prodali južnokorejski Samsung, ameriški Apple in kitajski Huawei. Medtem ko sta Apple in Samsung prodala manj pametnih telefonov kot leto prej, je uspel Huawei prodajo povečati. Enako velja za prav tako kitajska proizvajalca Xiaomi in Oppo.

»Na globalnem trgu pametnih telefonov trenutno vlada zmeda,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal analitik pri IDC Ryan Reith. Z izjemo peščice hitro rastočih trgov, kot so Indija, Indonezija, Južna Koreja in Vietnam, v letu 2018 ni bilo videti veliko pozitivnih gibanj, je dodal.

Reith je ocenil, da je na padec prodaje vplivalo dejstvo, da uporabniki dlje časa odlašajo z zamenjavo svojih telefonov, pri čemer so zmedeni zaradi visokih cen naprav najvišjega cenovnega razreda kot tudi političnih in gospodarskih negotovosti.

Še posebej se je zmanjšala prodaja na kitajskem trgu, kjer se proda približno 30 odstotkov vseh telefonov na svetu. Leta 2018 so Kitajci kupili deset odstotkov manj pametnih telefonov kot leto prej, so izračunali pri IDC.

Samsung, ki je lani utrpel osemodstotno zmanjšanje prodaje, je ostal največji na trgu z 20,8-odstotnim deležem. Drugo mesto je s 14,9-odstotnim tržnim deležem uspel obraniti nazaj Apple, ki se mu je prodaja zmanjšala za 3,2 odstotka. A Huawei nu tesno sledi - 33,6-odstotno rastjo prodaje si je odrezal 14,7 odstotka trga.

V zadnjem lanskem četrtletju se je prodaja pametnih telefonov po vsem svetu po podatkih IDC zmanjšala za 4,9 odstotka. To je bilo peto četrtletje s padcem zapored.