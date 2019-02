Gre za novo razkritje v tem velikem škandalu napadov duhovnikov na otroke in prikrivanja teh zločinov, ki je močno zamajal ugled ameriške katoliške Cerkve. V četrtek je sicer odvetniška pisarna razkrila tudi več kot 80 duhovnikov iz Kalifornije, ki so v minulih desetletjih zlorabljali otroke.

Kardinal Daniel DiNardo, ki je tudi nadškof škofije Galveston-Houston, je žrtvam napadov spolnih prestopnikov med duhovniki izrekel opravičilo in izrazil upanje, da bo to pripomoglo k zdravljenju njihovih travm. »Škofi v Teksasu smo se odločili, da razkrijemo imena teh duhovnikov, ker je to prav in pravično, da tako ponudimo pomoč in upanje tistim, ki so bili prizadeti,« je sporočil kardinal.

Večina razkritih duhovnikov je sicer že mrtvih ali pa odstranjenih iz duhovniške službe. Odprta sta le še primera proti dvema duhovnikoma V Houstonu, ki naj bi zlorabe zagrešila v zadnjem času. Preiskujejo še enega duhovnika iz škofije v San Antoniu, čigar imena pa niso razkrili.

Škofi skupno 15 teksaških škofij so razkritja »kredibilno obdolženih« predatorskih duhovnikov napovedali oktobra. V združenju žrtev napadov duhovnikov (SNAP) so odločitev tedaj pozdravili, a hkrati pozvali tudi oblasti, da izvedejo neodvisne preiskave.