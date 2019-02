Odvetnik Jeff Lichtman je ognjevito zagovarjal obtoženca in trdil, da je tožilstvo našlo le priče, ki se preživljajo z lažmi, krajo, varanjem, prodajo mamil in pobijanjem. Takim menda ne gre verjeti.

Mamilarski kartel Sinaloa naj bi vodil nekdo drug, ki pa ga tožilstvo menda noče preganjati. Obtožnica naj bi bila hiša na gnilih temeljih, saj norcem in kriminalcem, ki jih je poklicalo tožilstvo, ne gre verjeti.

Zvezna tožilka Amanda Liskamm je na ta nastop malce sarkastično odgovorila, da zvezna vlada ZDA res nima drugega dela, kot da vleče pred sodišče nedolžnega človeka, ki je ob tem potemtakem še največji nesrečnik na svetu, saj je padel v zaroto FBI in poklicnih kriminalcev. Zagotovila je, da ni nobenega dvoma, da je Guzman poveljeval morilski mamilarski organizaciji tudi iz zapora.

Mehika je Guzmana večkrat zaprla in je večkrat ušel iz zapora, leta 2017 pa so ga izročili v ZDA, kjer so zapori bolj trdne narave. Ob pogoju sicer, da mu ne bodo izrekli smrtne kazni. Porota ima na voljo dosmrtni zapor ali kaj nižjega tja do oprostilne sodbe, odločati pa se bo začela v ponedeljek.

ZDA so poskrbele za varnost porotnikov, seveda pa ni izključeno, da Guzmanovim ljudem ni uspelo priti do katerega. To bo jasno takoj, če se porota ne bo mogla poenotiti glede obtožnice.

Guzman bo najverjetneje obsojen in poslan v zapor, trgovina z mamili preko ameriške meje pa se bo nadaljevala pod vodstvom drugih kriminalcev, vse dokler v ZDA ne bo presahnilo povpraševanje po mamilih.