Dončić za soigralca dobiva Latvijca Porzingisa

Letos najslabša ekipa lige NBA New York Knicks je v menjavi igralcev v Dallas poslala svojega latvijskega centra Kristapsa Porzingisa, kjer naj bi s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem tvorila nov super-dvojček lige NBA, podobno kot sta to nekoč Kobe Bryant in Shaquille O'Neil.

Porzingis je morda vedel kaj se pripravlja, saj je že v sredo med polčasom tekme med Dallasom in New Yorkom v Madison Square Gardnu tvitnil fotografijo sebe in Dončića. Menjava med New Yorkom in Dallasom sicer zajema tudi odhod Tima Hardawayja mlajšega, Courtneyja Leeja in Treyja Burka v Teksas, v Madison Square Garden pa gredo DeAndre Jordan, Wesley Matthews in Dennis Smith mlajši.

New York naj bi z menjavo Latvijca v tako imenovani trgovini igralcev sprostil veliko prostora za nakupe med poletnim odmorom za načrtovano prenovo moštva. Poleg tega pa je med drugim od Dallasa dobil tudi izbiro dveh igralcev v prvem krogu naslednjih naborov NBA, še poroča spletna stran lige.