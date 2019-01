Ljubljanski hokejisti so nazadnje niz zmag podaljšali na štiri, ko so v domači dvorani premagali Celovčane, čeprav niso blesteli in so delali veliko napak. A na koncu je kakovost ekipe z vrha lestvice le prevladala.

Danes so se zeleno-beli podali v lov na 23. uspeh v sezoni, močnejši tudi za novo slovensko okrepitev, izkušenega branilca Luko Vidmarja. Tekme so se lotili v slogu prejšnje, z zadržanim začetkom, ko so tekmecem dovolili vodstvo in jih potem morali loviti. A lov je bil hiter in uspešen, že v prvi tretjini sta v polno zadela Miha Zajc z igralcem več in Aleš Mušič.

Pozneje so domači prevzeli vajeti igre v svoje roke, zadeli pa do zadnje minute le še enkrat, ko je bil v drugi tretjini uspešen Gal Koren. Nato pa je isti igralec v zadnji minuti dosegel še drugi zadetek na tekmi in dokončno potrdil zmago ljubljanske ekipe.

Naslednja tekma Ljubljančane čaka v soboto, ko bodo v Tivoliju gostili še Val Gardeno, potem pa sledi reprezentančni premor. Slovenija bo na Bledu igrala turnir evropskega izziva, alpska liga se bo za slovenski ekipi nadaljevala 12. februarja, ko bo na sporedu četrti derbi sezone v regionalnem tekmovanju z Jeseničani, tekma bo v Podmežakli.