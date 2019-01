Pri plačah se držimo dejstev

Ko slovenski menedžerji in njihovi piarovci ter lobisti govorijo o plačah, davkih in stroških dela, se ne tako redko ni mogoče znebiti vtisa, da ne vedo prav dobro, o čem govorijo. A to je najbrž le vtis, kajti bolj verjetno je, da v večini takšnih primerov namenoma kaj pomešajo, izpustijo ali prikrojijo. Eden od klasičnih tovrstnih prijemov je, recimo, hkratno omenjanje obremenitve plač z davki in prispevki ter stroškov dela. Češ, v Sloveniji so stroški dela (glede na primerljive države) previsoki, ker so plače preveč obremenjene. Kar so seveda jabolka in hruške: stroški dela so v Sloveniji višji kot na, recimo, Slovaškem ali Češkem, ker je splošna raven plač (še vedno) višja, obremenjene pa so plače manj ali približno enako. Razen če kdo ne verjame podatkom OECD.