Iztok Požar je bil danes zaradi podkupovanja obsojen na dve leti zaporne kazni, vendar mu ne bo treba v zapor, če v petih letih ne bo storil drugega kaznivega dejanja. Sodnica Nina Drozdek Draganič ni sledila niti predlogu tožilke Bojane Podgorelec, ki je želela, da bi Požar deset mesecev delal v splošno družbeno korist, niti pozivu Požarjeve odvetnice Špele Mesesnel, da se storilca ne kaznuje. Kazen še ne bo postala pravnomočna, saj bo po današnjih izjavah sodeč pritožbo vložila vsaj obramba.

Iztok Požar je priznal, da je sredi leta 2012 v lokalu ljubljanskega onkološkega inštituta izročil 20.000 evrov skladiščniku v kliničnem centru Urošu Smiljiću, ki naj bi v zameno obljubil, da bo kirurg Erik Brecelj Požarjevi ženi raka na črevesju operiral prej, kot je bilo predvideno. Danes je pojasnil, da je tako ravnal, ker naj bi mu neki zdravnik napovedal, da žena najverjetneje ne bo dočakala dneva, ko je bila naročena na operacijo. Zato naj bi opravil veliko telefonskih klicev in prišel v stik s Smiljićem. »Zbrali smo denar in sem mu ga dal. Danes bi ravnal enako,« je povedal sodnici pred izrekom kazni.

Kaznovali kronsko pričo

Njegova odvetnica je v sklepnem govoru dejala, da je Požar mali človek, ki je iz ljubezni storil to, kar bi storil vsak, ko bi ugotovil, da zdravstveni sistem ne bo zaščitil življenja ljubljene osebe. Pojasnila je, da se je za priznanje odločil več let po ženini smrti, ker mu je zaradi nekih drugih obtožb sodila žena Erika Breclja. »Takrat so privreli na dan spomini, ki se jih je trudil potlačiti,« je dejala Špela Mesesnel in zatrdila, da je prav Požarjevo priznanje tožilstvu omogočilo razkritje korupcijske mreže. »Ne razumem, zakaj želijo kaznovati svojo kronsko pričo,« je dejala novinarjem po koncu obravnave.

Sodnica je pojasnila, da kazni ne more odpustiti, ker je bil Požar prej trikrat obsojen zaradi premoženjskih deliktov. Po neuradnih informacijah so bile njegove prejšnje obsodbe povezane s preprodajo delov ukradenih avtomobilov. »Sodnice in sodniki moramo biti humani, vendar nas ne sme voditi srce,« je dejala Nina Drozdek Draganič, »zavezuje nas zakon, saj sta tako zagotovljeni objektivnost in nepristranskost.« Požarju je verjela, da je bil njegov namen dober, vendar bi po njenem lahko škodoval drugim pacientom. »Če bi sprejeli, da je mogoče življenje »kupiti«, je vprašanje, kaj bi se zgodilo s tistimi, ki takega zneska ne morejo zbrati,« je pojasnila.