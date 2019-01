»Bohinjsko jezero je popolnoma zaledenelo,« so ta teden navdušeno poročali obiskovalci Bohinja, družbena omrežja pa so preplavile številne fotografije zaledenelega jezera, ki se skladajo s podobo popolne zimske pravljice. Da ni tako popolna, opozarjajo gorenjski policisti. S Policijske uprave Kranj so prav tako družbena omrežja nemudoma opremili z opozorili: »Bohinjsko jezero je nevarno. Zaledenelo in deloma prekrito s snegom. Nikar ne stopaj na led! Če 'čmokneš' noter, tvegaš življenje,« so zapisali na facebook v svojem slogu, s katerim so se učinkovito približali uporabnikom.

Opozorilne table v treh jezikih

Policisti policijskega okoliša Bohinj so takoj posredovali pri pristojnih, da so ob jezero namestili rešilne obroče in opozorilne table. »Opozorilo! Hoja in drsanje po zaledenelem jezeru na lastno odgovornost,« piše na tablah. »Opozorilo je zapisano v treh jezikih, tako da ga tudi obiskovalci iz tujine razumejo,« je dejal vodja policijskega okoliša Bohinj Aleš Rozman. »Vsakič, ko je led na jezeru, opozorimo občino, naj namesti table in obroče, da preprečimo morebitne nesreče ali celo utopitve. Obroče z vrvjo in table je Janko Rožič iz režijskega obrata takoj namestil na območje pri gostišču Kramar, Pod Skalco, v Ukanc in na pomol pod cerkvico Svetega duha,« je pojasnil Rozman.

Obsežnejših intervencij zaradi padcev skozi ledeno skorjo bohinjski gasilci v zadnjem času ne pomnijo. Poveljnik PGD Bohinjska Bistrica Silvo Režek opaža, da so ljudje precej previdni pri hoji po zaledenelem jezeru. Vseeno je slišati, da včasih koga preseneti tanka ledena odeja, ki ne zdrži tolikšne teže, a v zadnjem času so se, kot kaže, takšni primeri srečno končali brez posredovanja gasilcev. Je Bohinjsko jezero sploh kdaj varno za sprehod po poledeneli ploskvi? »To je težko reči,« pravi Režek, »saj je led na jezeru stvar narave, ki ni regulirana, zato je tudi varnost težko oceniti. Na drsališču je lažje spremljati razmere in zagotoviti varnost. Na jezeru pa vselej opozarjamo, da je hoja po njem, kadar ga prekriva na led, izključno na lastno odgovornost. Pri odločitvi, ali bo posameznik stopil nanj ali le, se zanašamo na širjenje obvestil o nevarnosti in na zdravo presojo vsakega obiskovalca posebej.«