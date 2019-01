Prejšnji konec tedna je Garmisch-Partenkirchen gostil ženski tekmi svetovnega pokala v hitrih disciplinah, jutri in pojutrišnjem bo najbolj znano bavarsko smučišče gostilo moški smuk in veleslalom. Ilka Štuhec je po uspehih v Cortini d'Ampezzo jasno dejala, da ima s progo Kandahar neporavnane račune. Po slabšem nastopu na superveleslalomu je na smuku s petim mestom dokazala, da sodi v vrh. S podobnimi občutki kot Ilka Štuhec se bo jutri v Garmisch-Partenkirchen odpravil ta čas najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec. Vodičan namreč doslej na Bavarskem ni blestel.

Kranjec je doslej na nemškem prizorišču tekmoval trikrat. Vselej je osvojil točke svetovnega pokala, a v različnih obdobjih končal na mestih, ki ga niso povsem zadovoljila. Pred štirimi leti je bil 28., predlani 23., lani pa 18. Na generalko pred svetovnim prvenstvom v Areju se je pripravljal, kot bi šlo za najpomembnejšo tekmo sezone. Na dan torkovega nočnega slalomskega spektakla v Schladmingu je namreč dopoldan opravil veleslalomski trening s francosko reprezentanco. Vse z namenom, da bo na jutrišnjem veleslalomu dosegel novo vrhunsko uvrstitev. Da je v odlični formi, je Kranjec pokazal na torkovi nočni preizkušnji, kjer je bil s startno številko 73 enajsti.

»Najpomembnejše je, da sem v dobri formi in da sem zdrav. S takšnimi občutki je vselej lepo odpotovati na naslednje prizorišče. Sem motiviran in optimističen, da vnovič dosežem dober rezultat,« je odločen Žan Kranjec, ki se je včeraj na tekmo pripravljal na treningu v Reiteralmu. »Več dejavnikov je, da v minulih letih v Garmisch-Partenkirchnu nisem dosegal vidnejših uspehov. Od tega, da nisem smučal najboljše, do tega, da se nisem znašel v tedanjih razmerah. Verjamem, da sem v tej sezoni naredil takšen preskok, da lahko tekmujem na različnih podlagah ter da dosežem tudi na tem prizorišču dober rezultat,« odgovarja zmagovalec letošnje veleslalomske tekme v Saalbach-Hinterglemmu.

Nove težave Kosija Klemna Kosija je bolezen položila v posteljo, zato je izpustil prvi včerajšnji trening smuka. Mariborčan ima v tej sezoni, ki jo je začel najbolje doslej na tekmah svetovnega pokala, veliko nesreče, saj je bil nekaj tednov odsoten tudi zaradi grdega padca v Bormiu. Z izjemo Martina Čatra, ki je januarja navdušil s sedmim mestom na smuku v Wengnu, v hitrih disciplinah ni tekmovalca, ki bi se bil sposoben uvrstiti med najboljšo petnajsterico. »V tej sezoni imam preveč nihanj. Nekatere dele proge opravim dobro, a vselej storim kakšno večjo in trapasto napako. Zakaj je tako, ne vem. Vso sezono si vsi v reprezentanci prizadevamo, da bi ujeli vlak, a se nam vselej izmuzne,« slikovito opisuje sezono Martin Čater. Favorita za zmago na generalkah pred svetovnim prvenstvom sta dva. Na veleslalomu bi bila po videnem na slalomu v Schladmingu vse drugo kot 69. zmaga v svetovnem pokalu Marcela Hirscherja veliko presenečenje. Na smuku pa že drugo sezono najbolj navdušuje Beat Feuz. Švicar se je namreč na devetih smukih od zadnjih desetih preizkušenj uvrstil na zmagovalni oder ter dokazal, da se znajde na vseh progah in v vsakršnih vremenskih razmerah.

Mikaeli Shiffrin tudi veleslalom? Prvi vrhunec slovenskih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v Sloveniji bo današnji veleslalom za 55. Zlato lisico v Mariboru. Včeraj dopoldne so tekmovalke preizkusile mariborsko progo, zvečer pa je bil na Trgu Leona Štuklja žreb startnih številk, s katerim se je uradno začela štajerska prireditev, ki petdesetič šteje za točke svetovnega pokala. Na dosedanjih veleslalomih v tej sezoni so največ pokazale Mikaela Shiffrin, Tessa Worley in Federica Brignone, ki so na petih preizkušnjah zbrale prek 300 točk. Mikaela Shiffrin je lani dobila obe preizkušnji za Zlato lisico, ki pa sta potekali v Kranjski Gori. Zanimivo je, da trofejna Američanka v Mariboru še ni dobila veleslalomske preizkušnje, medtem ko je bila dvakrat najboljša na slalomu. Jutri bo imela Mikaela Shiffrin največjo slalomsko tekmico v Petri Vlhovi, s katero v tej sezoni uprizarjata najzanimivejše ženske boje. Iz slovenske reprezentance so včeraj sporočili, da se po skoraj enoletni odsotnosti v svetovni pokal vrača Tina Robnik, ki je opravila test na mariborskem treningu. Sedemindvajsetletna Lučanka je dejala, da je imela med smučanjem sicer nenavadne občutke, a sta se s trenerjem Denisom Šteharnikom vendarle odločila, da bo prekinila tekmovalni post. Na podlagi mariborskega preizkusa se bo Tina Robnik odločila, ali bo tekmovala tudi na svetovnem prvenstvu v Areju. Današnji vrhunec v Mariboru pa bo, ko se bo iz startne hišice pognala domačinka Ilka Štuhec, kar bo zadnji preizkus najboljše slovenske alpske smučarke pred svetovnim prvenstvom. Štajerka ima v Areju visoke cilje, saj se bo skušala z drugega prvenstva zapored vrniti s kolajno. Prvo priložnost bo imela že čez štiri dni na superveleslalomu.

Spored v Garmisch-Partenkirchnu Moški Včeraj prvi trening smuka: 1. Kilde 1:57,38, 2. Roger (Fra) + 0,56, 3. Kriechmayr (Avs) + 0,73, 29. Čater + 2,48, 48. Hrobat + 4,29, 51. Kline (vsi Slo) + 4,74. Danes, drugi trening smuka (ob 11.30). Sobota, smuk (ob 11.30): od Slovencev bodo na startu Martin Čater, Boštjan Kline, Miha Hrobat, v primeru boljšega počutja pa tudi Klemen Kosi. Nedelja, veleslalom (prva proga ob 10.30, druga ob 13.30): od Slovencev bosta na startu Žan Kranjec in Štefan Hadalin.