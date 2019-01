Četrta tekma, četrti poraz. Odbojkarji ACH Volleyja so bili brez možnosti za morebitno zmago v ligi prvakov, potem ko jih je v Moskvi pred 3400 gledalci gladko s 3:0 (19, 22, 19) brez večjih težav premagal Zenit iz St. Peterburga, tudi prvi favorit skupine C. Tako za Ljubljančane ni več možnosti, da bi se uvrstili v izločilne boje.

Slovenski prvaki v dvorani Dinama iz Moskve niso igrali slabo, a je bilo prikazano premalo, da bi presenetili bogato rusko ekipo s številnimi zvezdniki svetovne odbojke. Ti so na začetku nizov tekmecem še dovolili dihati, ko pa je bilo treba, so z začetnimi udarci in blokom naredili razliko, ki je zadostovala za uspeh. Varovanci Andreja Urnauta so z asom Andrije Vilimanovića pri izidu 15:16 zadnjič vodili, nato pa je bila usodna serija odličnih servisov Sergeja Atipkina. Zenit je niz dobil s 25:19.

Tudi v drugem nizu je bila zgodba podobna. Ljubljančani so z blokom Matica Videčnika povedli z 19:18, nato pa je stvari v svoje roke vzel najboljši domači igralec, nemški reprezentant Georg Grozer. Njegovi napadi so bili zanesljivi, Zenit pa je povedel s 24:21. Timofij Polujan je nato z napako vodstvo Rusov z 2:0 še potrdil. Domači so še najlažje prišli do zmage v tretjem nizu, ko so si hitro priigrali prednost, z zanesljivim napadom pa so jo brez težav držali do konca. Grozer je bil z 19 točkami, dosegel je tudi tri ase, najučinkovitejši igralec tekme. Pri Ljubljančanih sta po devet točk dosegla Jan Pokeršnik in Petar Đirlić.

»Enostavno so boljši. Do 18. točke smo bili še v stiku z njimi, nato pa sta prišla do izraza njihov močni začetni udarec in dober blok. Tu se potem naredili razliko, vseeno pa moram reči, da smo do končnic nizov igrali zelo solidno,« je dejal Andrej Urnaut, trener ACH Volleyja. Ljubljančani bodo naslednjo tekmo igrali 14. februarja, ko bodo gostili nemški Friedrichshafen.