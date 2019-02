Vse se enkrat zgodi prvič. Britanski tednik Sunday Times, znan po svojem letnem seznamu tisoč najbogatejših Otočanov in števila njihovih milijard in milijonov, je v najnovejši številki dvignil veliko prahu, ker je objavil seznam Otočanov, ki naj bi plačevali najvišje davke. Izračunal jih je na podlagi dobičkov njihovih podjetij, prodaje delnic, dividend, nakupov nepremičnin, osebnega zaslužka in drugega.

Trije veličastni: 645,6 milijona Po oceni Sunday Timesa so Otočani, ki bi morali v zadnjem finančnem letu (od 1. aprila 2017 do 31. marca 2018) plačati najvišji davek v Britaniji, Stephen Rubin, večinski lastnik globalne trgovinske korporacije JD Sports, in člani njegove družine, ki sodelujejo pri upravljanju tega konglomerata. JD Sports, ki ima več kot 41.000 zaposlenih, v več kot tisoč trgovinah po svetu prodaja modna in športna oblačila. Bogastvo Rubinovih ocenjujejo na 2,8 milijarde funtov. Na drugem mestu naj bi bila Denise Coates, »mati« in direktorica spletnega podjetja za igre na srečo Bet365, ki ima po svetu več kot 35 milijonov strank in okoli 4300 zaposlenih. Novembra lani je prišlo na dan, da je bil njen zaslužek v letu 2017/18 astronomskih 265 milijonov (45 milijonov več kot leto prej). Gre za seštevek letne plače, ta je znašala 220 milijonov, in 45 milijonov dividend. Njeno bogastvo ocenjujejo na 3,5 milijarde funtov. Na tretjem mestu je James Dyson, podjetnik in izumitelj novodobnih sesalnikov za prah, sušilnikov za lase in podobnega, o katerem se trenutno veliko govori zaradi pred dnevi razkrite brexitske hinavščine. Gre za stoodstotnega lastnika podjetja Dyson, ki je bil med najglasnejšimi milijarderskimi navijači za brexit, pa je zaradi brexita preselil sedež svojega podjetja v Singapur, s katerim je EU pred kratkim sklenila obsežen trgovinski sporazum. Dysonovo bogastvo ocenjujejo na 7,5 milijarde funtov. Prvouvrščeni Rubin bi za finančno leto 2017/18 moral plačati nič manj kot 181,6 milijona funtov davka, kar je približno 480.000 funtov na dan (več kot 553.000 evrov). Del te vsote je dobrih 53 milijonov funtov korporacijskega davka, ki ga je dacarjem dolžno podjetje njegove družine Pentland Group. Drugouvrščena milijarderka Denise Coates, njen oče in brat, ki služijo milijarde s spletnimi stavnicami, bi morali – po oceni Sunday Timesa – dacarjem plačati 156 milijonov funtov. Dyson, ki je na tretjem mestu, naj bi plačal dobrih 127 milijonov.

Beckhamova: 12,7 milijona Med Otočani, ki bi morali plačevati najvišje davke, sta med prvih petdeset tudi gospa in gospod Beckham. Victoria in David bi po oceni Sunday Times morala dacarjem za zaslužek v finančnem letu 2017/18 nakazati 12,7 milijona funtov, izračunano na podlagi zaslužka in dividend dveh njunih skupnih podjetij. Bila sta med tistimi Otočani, ki so z vlaganjem v finančno-investicijsko družbo Ingenious veliko »privarčevali« pri davkih. Britanska davčna služba je ocenila, da gre za družbo, ki z izkoriščanjem lukenj v davčnem sistemu bogatim pomaga, da se izmikajo plačevanju davkov, ne pa za družbo, ki bi ponujala dejanske zakonite vlagateljske priložnosti. Prevladuje prepričanje, da ravno zaradi povezav s to družbo Davida Beckhama še niso povišali v viteza (neobstoječega) britanskega imperija, sira Davida. Ta prestižni naslov, ki si ga bogati Britanci najbolj želijo, bi Victorio spremenil v lady Victorio.