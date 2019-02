Mesec dni po postavljenem cilju so Nemčija, Francija in Velika Britanija včeraj predstavile nov evropski finančni mehanizem, s pomočjo katerega naj bi se lahko nadaljevalo trgovanje med evropskimi in iranskimi podjetji kljub vnovič uvedenim ameriškim gospodarskim sankcijam proti Iranu. Poimenovale so ga Instex (instrument za podporo trgovinski menjavi), sedež tega mehanizma, ki bo deloval kot podjetje, pa bo v Franciji.

Mehanizem, s katerim naj bi se zaobšlo sankcije, bo deloval kot neke vrste borza s posli. Tako naj bi se vzpostavil finančni tok med iranskimi in evropskimi podjetji, a ne prek bank, temveč kar znotraj tega podjetja, ki bo imelo sedež v Parizu, njegov direktor bo Nemec Per Fischer, nekdanji direktor banke Comerzbank. Podjetje bo imelo tudi svoj nadzorni odbor, ki ga bo vodil Britanec, sicer pa bo v tem tričlanskem odboru po en predstavnik zunanjega ministrstva vsake od držav trojice. Tako so države velike evropske trojice, ki je sodelovala pri pogajanjih o iranskem jedrskem vprašanju, porazdelile politična tveganja novega plačilnega mehanizma. Med delničarje podjetja, ki je ta čas razdeljeno med Berlin, Pariz in London, se bodo pozneje lahko vpisale tudi druge članice EU.

Nadomestek za banke Na papirju je torej ustvarjeno edinstveno državno podjetje, ki bo urejalo posle zasebnikov in bo tako poskušalo pri življenju ohraniti iranski jedrski dogovor. Uradni Teheran je namreč po lanski uvedbi sankcij ZDA prav tako zagrozil z umikom od dogovora, če ne bi od njega imel tudi gospodarskih koristi. Normalizacija gospodarskih odnosov med Zahodom in Iranom je bila ena izmed posledic jedrskega dogovora, ameriške sankcije pa so ta razvoj dogodkov vnovič postavile pod vprašaj. »Vzpostavitev mehanizma je del evropskih obveznosti za ohranitev jedrskega dogovora,« je dejal nemški zunanji minister Heiko Maas. Prvotne želje, da bi se znotraj novega podjetja Instex kot pri barter poslih plačevala naročila za iranski plin in nafto z drugimi izvoznimi posli evropskih podjetij v Iran, so ostale v tem mehanizmu za zdaj neizpolnjene. Barter posli se bodo dejansko odvijali le za osnovne potrebščine, hrano in zdravila, ki sicer sploh ne padejo pod ameriški sankcijski režim, ne pa tudi za glavne izvozne proizvode Irana. Podjetje bo tako torej predvsem nadomestna finančna institucija evropskim bankam. Te so namreč skorajda v celoti in samodejno ustavile poslovanje z iranskimi podjetji zaradi ameriških groženj s povračili. »To je mehanizem, s katerim se bo zagotovilo nadaljevanje legitimnega trgovanja z Iranom,« je poudarjala podpredsednica evropske komisije in visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini. Spomnila je, da EU še vedno podpira popolno uresničevanje jedrskega dogovora z Iranom, od katerega so sicer odstopile ZDA lani in zato proti islamski republiki znova uvedle gospodarske sankcije. Izvajanje sporazuma po oceni Mogherinijeve deluje in je pomemben dejavnik zagotavljanja varnosti v regiji.