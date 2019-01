Žreb do slovenske ženske teniške reprezentance v 1. evro-afriški skupini ni bil prizanesljiv. Slovenija se bo od 6. do 9. februarja v pokalu federacij v Bathu pomerila v skupini B, njene tekmice pa bodo Velika Britanija, Madžarska in Grčija. Vse reprezentance imajo v svojih vrstah vrhunske posameznice, med katerimi je pri domačinkah v ospredju Johanna Konta (39. na svetu), pri Grkinjah Maria Sakari (35.), pri Madžarkah pa Timea Babos (65.). Vse štiri reprezentance se bodo pomerile vsaka z vsako. Prvi dve se bosta v boju za napredovanje križali z najboljšima iz skupine A, v kateri bodo igrale Srbija, Hrvaška, Turčija in Gruzija. Tretja reprezentanca v skupini si bo zagotovila obstanek, zadnja pa bo igrala dvoboj za obstanek z zadnjo iz skupine A.

Osnovni cilj slovenske reprezentance, ki se na turnir v Angliji pripravlja v Medvodah, je obstanek v 1. evro-afriški skupini. Slovenskega tenisa se kot večino drugih športnih panog v zadnjih letih drži virus, ki preprečuje, da bi reprezentanca na največji ekipni tekmi igrala v najmočnejši postavi. Za to sta poskrbeli Polona Hercog in Tamara Zidanšek, ki sta se odločili, da bosta dali večji poudarek individualnima karierama. Slovenijo bodo tako v Bathu pod vodstvom selektorja Andreja Kraševca in pomočnika Daniela Šantla zastopale Dalila Jakupović, Kaja Juvan, Nina Potočnik in Nika Radišič.

»S slovenskimi igralkami sem v stiku vse leto, obiskujem tudi njihove treninge. Polona in Tamara sta se odločili, da v pokalu federacij ne bosta igrali. Kljub temu menim, da smo sestavili kakovostno reprezentanco, ki je sposobna vidnih rezultatov,« pravi Andrej Kraševec. »Osebno nimam pooblastil, da bi se pogovarjal z igralkami, njihovimi trenerji in menedžerji. Ker se dobro poznava s Primožem Starčičem, smo se odločili, da v primeru Andreje Klepač navežem stik z njenim trenerjem in menedžerjem. Andreja je utrpela hujšo poškodbo komolca, zaradi katere bo verjetno izpustila nekaj turnirjev,« pojasnjuje direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič ter dodaja: »Moja pristojnost je finančni del pogodb in lahko rečem, da so nagrade za sodelovanje v reprezentanci dovolj visoke, da niso razlog za odpoved tekmovalk. Na teniški zvezi smo bili pripravljeni plačati tudi dodatne nagrade, a z njimi nismo prepričali najboljših, da bi tekmovale za reprezentanco.«

Slovenke se bodo najprej pomerile z domačinkami, ki jasno merijo na napredovanje v višji rang tekmovanja. Drugi dan bo nasprotnica Slovenije Madžarska, tretji pa Grčija. »Imamo močno ekipo, s katero lahko premagamo vsako reprezentanco. Na vsakem dvoboju bomo igrali na zmago,« je odločna Dalila Jakupović, na 82. mestu najvišje uvrščena Slovenka v reprezentanci. »Z začetkom sezone nisem najbolj zadovoljna, saj sem na OP Avstralije zbolela in igrala z vročino. Toda sezona bo še dolga in verjamem, da bo uspešnejša,« je optimistična Ankarančanka.