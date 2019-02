Japonsko ministrstvo za zdravje je prejšnji mesec pogojno odobrilo zdravljenje poškodb hrbtenjače z matičnimi celicami.

Zdravljenje so odobrili na osnovi kliničnega poskusa, v katerem so v UKC Saporo 13 bolnikom, ki so si poškodovali hrbtenjačo v zadnjih 40 dneh, vbrizgali v žilo mezenhimske matične celice v upanju, da bo ta terapija popravila poškodbo. Celice so predhodno pridobili iz kostnega mozga bolnikov in jih namnožili v laboratoriju. Kot je za revijo Nature povedal nevrokirurg Osamu Honmou, se je po šestih mesecih pri 12 od 13 bolnikov stanje izboljšalo za vsaj eno stopnjo po lestvici Ameriške zveze za poškodbe hrbtenjače. To je mednarodno priznan sistem, ki meri sposobnost ljudi, da pokrčijo mišice in občutijo dotik na različnih delih telesa.

Čeprav raziskovalci teh rezultatov še niso objavili v strokovnih revijah in čeprav jim očitajo velike pomanjkljivosti pri izvedbi študije, so bili ti rezultati, kot rečeno, za japonske oblasti dovolj, da so dovolile, da lahko raziskovalna skupina to zdravljenje trži in izvaja pri bolnikih, ki za to plačajo. Medtem ko v večini držav pričakujejo, da se bo pred uvedbo novih načinov zdravljenja njihova varnost in učinkovitost potrdila v natančno zasnovanih kliničnih študijah, ima Japonska program za hiter razvoj regenerativne medicine. Po tem programu odobrijo za uporabo vsako celično zdravljenje, ki kaže vsaj nekaj učinkovitost – ob pogoju, da raziskovalci še naprej spremljajo bolnike in zbirajo podatke o učinkovitosti terapije. Tako lahko tudi raziskovalna skupina v Saporu izvaja to zdravljenje, če bo podatke, ali terapije deluje ali ne, zbirala sedem let.