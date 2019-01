Znamo pripraviti programski proračun?

V razpravi o rebalansu proračuna se bo ponovila praksa preteklih let, ko je bil njen cilj zgolj prerekanje o indeksaciji obstoječih proračunskih izdatkov med bolj ali manj dobro organiziranimi interesnimi skupinami in njim prilagojenimi stališči poslancev v parlamentu. Takšen način priprave in odločanja o javnih financah države povzroča, da so dolgoročni cilji razvoja praviloma žrtve kratkoročnih finančnih interesov in slabe izbire prioritetnih ciljev, ki naj jih financira država. Proračun in javne finance nasploh so bolj ali manj jasen finančni okvir družbenega dogovora (pogodbe) državljanov z državo o temeljnih ciljih družbene skupnosti (skupnih vrednotah) in javnih dobrinah, ki naj jih pretežno zagotavljajo. Takšen dogovor v bistvu definira temeljne pravice, to je enakopraven dostop do javnih dobrin (zdravje, starost, izobrazba in zaščita zaradi brezposelnosti), in obveznosti, to je plačevanje javnih dajatev (davkov in prispevkov) za njihovo financiranje.