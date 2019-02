Smučarji skakalci bodo imeli v letošnji sezoni osem tekem na letalnicah. Prve tri bodo od danes do nedelje v Oberstdorfu, druga postaja bo z dvema tekmama Vikersund 16. in 17. marca, zadnja pa veliki finale s tremi preizkušnjami v Planici od 22. do 24. marca. Na letalnicah bodo imeli eno tekmo več, kot je bilo v koledarju. Danes bodo nadomestili preizkušnjo, ki je bila zaradi slabega vremena odpovedana decembra na veliki skakalnici v Neustadtu. Nemci so tekmo zadržali na svojih tleh in s tem tudi zaslužek od televizijskih pravic.

Najbolj se poletov veselijo v reprezentancah Slovenije, v kateri bo Timi Zajc debitiral na letalnici, in Norveške, ki imata rojene letalce, Poljak Kamil Stoch ter Avstrijec Stefan Kraft, svetovni rekorder z 253,5 metra, ki je za nameček v izjemni formi, saj je zmagal na zadnjih treh preizkušnjah svetovnega pokala v Zakopanah in Saporu. Veliko je ugibanja, kako se bo na letalnici znašel Japonec Rjoju Kobajaši. Vodilni v svetovnem pokalu ni več tako suveren kot na začetku sezone, ko je nanizal devet zmag in s pokrom osvojil novoletno turnejo.

Zajc: Prvi polet moram preživeti

»So izjeme, a ni več delitve na skakalce in letalce. Običajno so najboljši skakalci tudi dobri letalci. Velikanka v Oberstdorfu je idealna za tiste, ki so prvič na letalnici. Srce mi ob premieri Zajca ne bo nič bolj bilo. Ni me strah, da Timi ne bi dobro letel. Tako kot vsi mora biti spoštljiv do letalnice ter nastopiti brez divjanja in bo uspešen,« opozarja slovenski selektor Gorazd Bertoncelj.

Slovenija je na Bavarsko dopotovala s sedmimi skakalci. Najboljši slovenski skakalec Timi Zajc priznava, da ga je strah pred prvi poletom v karieri: »Prvi polet moram predvsem preživeti.« Njegov osebni rekord je 143 metrov, zato bi šlo nekaj zelo narobe, če ga ne bi izboljšal. Ne dvoma, da bo danes pred prvim poletom – uradni trening ob 12.30, kvalifikacije pa ob 14.45 – dobil kar nekaj nasvetov.

Domen Prevc in Anže Semenič sta bila lani uspešna na letalnici v Oberstdorfu, kjer je sta prispevala pomemben delež k naslovu svetovnega podprvaka na ekipni tekmi. Takrat sta bila v moštvu še Peter Prevc in Jernej Damjan, ki je trenutno bolan. Domen Prevc je prav na tekmi moštev pokazal najboljša skoka v lanski zimi, v kateri je bilo veliko ponesrečenih nastopov. Je tipični specialist za zelo velike skakalnice (v Kuusamu je bil novembra dvakrat četrti na skakalnici z velikostjo 142 metrov) in letalnice. »Veselim se prvih poletov v zimi, a ne smem hiteti, saj imam še vedno težave na odskočni mizi. Na letalnicah veliko bolj uživam in sem samozavestnejši. Ničesar ne bo napovedoval, saj se karte lahko zelo premešajo v primerjavi z ostalimi tekmami, čeprav je tehnika zelo podobna, le daljave so večje,« je pojasnil Domen Prevc.