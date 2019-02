Med Slovenci bo prvi nastopil smučar prostega sloga Filip Flisar, ki ga danes čakajo kvalifikacije za jutrišnjo tekmo v smučarskem krosu. V Solitudu bo 31-letni Mariborčan branil četrto mesto, ki ga je osvojil na svetovnem prvenstvu v Sierri Nevadi leta 2017: takrat je imel obilico smole, po odličnih vožnjah in zmagah pa mu je v finalu ubranitev naslova svetovnega prvaka iz Kreischberga 2015 preprečil padec. A po nič kaj bleščečih predstavah na tekmah za svetovni pokal v letošnji sezoni (najboljši dosežek deseto mesto) ne spada niti v širši krog favoritov za vrhunske dosežke.

Filip Flisar se dobro zaveda, da pred svojim že petim nastopom na SP (najslabšo uvrstitev je dosegel prav na prvem v Deer Valleyju leta 2011 z 11. mestom) ni v najboljši formi. »Očitno je, da mi gre v tej sezoni vse narobe, a še zdaleč nisem obupal. Vsaj na treningu sem videl, da sem dober in znam hitro smučati. Na velikih tekmovanjih mi gre skoraj vedno dobro in to mi vliva dodatno upanje. Toda na letošnjih tekmah za svetovni pokal se ne morem pohvaliti z dobrimi rezultati in zato ne morem imeti velikih pričakovanj. A mogoče je tako celo bolje, kajti najpomembneje je, da se dobro počutim in da se veselim tekme. Če se jaz dobro počutim in če sem 'napaljen', je vedno vse mogoče in nič ni izključeno,« meni Filip Flisar, ki ima na SP poleg enajstega mesta še peto (Voss 2013), prvo in četrto, na treh olimpijskih igrah pa sedmo, šesto in osmo mesto.

Na progi v Solitudu še nikoli ni bilo tekme za svetovni pokal, zato je precejšnja neznanka. Toda Flisar se s tem ne obremenjuje: »Čez noč se lahko sneg spremeni in proga je potem čisto drugačna. Na treningih sem jo skušal čim bolje spoznati, sestaviti pravo taktiko in dobro smučati. Na zadnjih tekmah za svetovni pokal sem imel slabe starte, a tisti, ki so se tega ustrašili, naj ne skrbijo. Slabši starti so bili del taktike, še posebno na Švedskem, kjer zaradi ravnine na koncu nisi mogel zmagati, če si prišel v zadnji zavoj kot prvi.« Na šestih tekmah v svetovnem pokalu je bilo šest zmagovalcev (Švicarji Joos Berry, Alex Fiva in Jonas Lenherr, Francoza Jonathan Midol in Jean Frederic Chapuis, Kanadčan Brady Leman), kar potrjuje, da je favoritov za kolajne na SP kar nekaj. »Nemogoče je kar koli napovedati, kajti dobrih nas je veliko. Prav nič čudnega ne bi bilo, če bi kolajne osvojili trije, ki v tej sezoni sploh še niso bili na zmagovalnem odru. Takšne razplete smo že velikokrat videli,« pravi Flisar, ki je v svetovnem pokalu trenutno šele na 27. mestu s 17 točkami, prvi pa je Francoz Bastien Midol (210 točk), čeprav v letošnji sezoni ni dobil še nobene tekme.

Alpske deskarske discipline bodo na sporedu v drugem delu svetovnega prvenstva, slovensko četverico (Košir, Mastnak, Marguč, Kotnikova) pa najprej v ponedeljek čaka paralelni veleslalom, naslednji dan pa še paralelni slalom.